討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

▲范雲說，校園有很多家長在守護，比外面小吃攤更讓人放心。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（2日）審查學校衛生法相關草案，對明年美豬一月開放來台議題，至少就超過10個版本，多位在野立委堅持禁萊豬入校就是要明文規定入法，多位民進黨立委認為不用，從上午截至目前意見始終分歧，更討論是否直接送出委員會朝野協商。民進黨立委范雲認為，因恐懼要修，會修不完，並質疑台北市長柯文哲曾說「不該歧視性立法」，現在卻轉彎。

范雲說，今天討論的屬於「整體經貿談判的一環」，大家也認為此情況下政府會把食安做好，尤其標示部分，雖然大家看法不同，但其實校園有很多家長在守護，比外面小吃攤更讓人放心。若因恐懼要修法，會修不完，且這議題已不是教育委員會議題，應保留到院會大家一起討論，重申是整體經貿談判一環。

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范雲接著問教育部長潘文忠是否知道，韓國、日本和新加坡進口萊豬，學校有立法禁止？如沒有很危險，接著提到台北市長柯文哲曾講過「不該歧視性立法」，但柯文哲現在民眾黨黨主席，不曉得為何現在想法又改了。民進黨立委吳思瑤補充說明，日、韓都同樣進口萊豬，但法規裡並沒有用「禁止使用」文字在校園裡。

▲教育及文化委員會逐條審查修法提案。（圖／記者屠惠剛攝）



民眾黨立委高虹安認為，若有牽涉經貿談判，又是新的戰場，如果委員會可以逐條仔細審查，沒將此考量提出討論，難道是因為要跟美國談判做什麼，才要犧牲掉學童健康安全？且到院會表決狀態，也不會討論太多就直接表決，反而解除不了民眾「為何不修法」疑慮。若明確說修了，到底台美關係對經貿會有怎樣影響等？但討論到現在聽不到修個法要更加嚴格把關，有何窒礙難行。

高虹安接著說非常不認同范雲提到，等到行政命令跟三章一Q 措施做了有問題再來修，這段發言讓人感覺不太好。范雲回應，不知道是不是因爲講到柯文哲才讓高虹安不高興，解釋若做很好，為什麼要修？至於經貿則是自已的一種猜測，對著高虹安說不要用網軍攻擊。高虹安嗆「這才叫攻擊」，要范雲收回，不要講民眾黨和高虹安有網軍。

國民黨立委李德維認為，今之所以會在教育委員會討論，就是有關學校，若在全院，同仁來自各委員會，有不同面向，各有考量，當然要在這邊充分討論，能通過就通過，不能再保留送院會，讓委員會真正發揮功能，而不是把所有東西包一包丟給院會。無黨籍立委金素梅不滿，立委不要閹割自己權利和人民賦予責任，在委員會提什麼日本、韓國有沒有，質疑為何要跟著別人走，認為以上都是莫命奇妙的言論。