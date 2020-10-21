為了擋瘦肉精進校園　高虹安罕見爆氣轟潘文忠！

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／台北報導

蔡英文政府將在明年開放萊豬進口，家長心校園食安問題無法把關。民眾黨立委高虹安21日指出，現行《學校衛生法》第23條規定，校園團膳「應優先採用」在地食材，但並未完整保障「一律使用國產食材」，她甚至為此砲轟教育部長潘文忠，「國文是不是有問題？」

高虹安21日赴教育及文化委員會，審查《學校衛生法》部分條文修正草案。她在提案說明時指出，開放含萊克多巴胺進口，至今卻沒有易感族群的相關報告。

高虹安先是肯定，教育部在8月28日一紙公文提到，必須採用國產食材。不過，她話鋒一轉表示，現行《學校衛生法》第23條規定，是應優先採用在地食材，但部長口頭答詢的報告卻寫，現行法規與機制已完備，確保校園供餐一律使用在地食材，想問部長你的國文是不是有問題？懂國語的都知道這不是同一件事情。

高虹安說，這麼多委員所希望的是校園供餐一律使用，但《學校衛生法》第23條是應優先使用，她強調，該把應優先改成禁止使用乙型受體素，要明文在法律規定。

高虹安質問，請問你有沒有罰則、跟廠商有無換約規定？如果都沒有何來在口頭報告寫到，校園供餐一律使用在地食材呢？這麼多委員提案，請部長在大家的疑慮上澄清，在法律規定明確禁止使用，像是基改食品 、初級加工品類的食品皆禁止，憑什麼受體素這樣的禁藥不能在《學校衛生法》第23條裡明文規定立法，還是教育部公文出去，但修法沒有跟上？

對此，潘文忠在口頭說明時脫稿強調，教育部除了8月發函要求外，一定會修訂學校採購契約參考範本，增加相關罰則，11月底前即可修訂完成並公布，讓學校在110年5月1日前無縫接軌換約。另外，也會修訂營養午餐食材基準、幼兒園食材基準和範例，並落實執行。

▼教育部公文與現行《學校衛生法》不符。（圖／高虹安提供）

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