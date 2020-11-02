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教育部要求「一律採用國產豬」　蔣萬安批逾越母法陷學校於不義

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▲▼教育及文化委員會 教育部長潘文忠 逐條審查修法提案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育及文化委員會逐條審查修法提案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（2日）審查學校衛生法相關草案，其中，針對明年美豬一月開放來台議題，國民黨、民眾黨等立委都認為「萊克多巴胺」和「乙型受體素」必須入法，明文規定禁用。國民黨立委蔣萬安認為，母法是優先採用，但教育部發出公文是一律採用，完全逾越母法。

蔣萬安說，現在教育部不管在書面報告或之前備詢都說「沒修法必要」，因為有其他相關配套足已禁止萊豬進入校園，如果是這樣，發一紙公文稱「一律使用國產豬或企業規範，其他行政指導或配合農委會政策 」，但要問教育部發公文法源依據為何？說學校衛生法23條優先採用「在地食材」，若依據此，「母法才是優先採用」，現在發出公文各項行政指導是「一律使用」 會有違法母法問題，未來將面對許多營養午餐業者無止盡行政訴訟。

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蔣萬安強調，因為母法是「優先使用」，位階比較低的公文指導則是「一律使用」，這只公文已經逾越母法，今天提案是要補足漏洞，讓法律跟發出行政命令指導一致，否則各項公文和契約都沒罰則及強制力，會造成各學校困擾，陷他們於不義。

▲▼立法院社福衛環委員會 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安批教育部公文逾越母法。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨立委高虹安認為，國家最嚴格標準就是法令規定，教育部和綠委一直強調可透過廠商合約、食安稽查、每餐補助等，但所有問題在於這些情況下，還是沒有中央最高法令去規定禁用萊克多巴胺，不能夠用消極方式的說有很多措施保護校園沒萊豬，要積極將法令明文規定。

高虹安也提到，民進黨立委吳思瑤認為，動物用藥、食品添加物品項高達上萬種，不應該強調不應修法，這在民眾耳朵聽來是非常荒謬的語言，且台灣豬農就是禁用萊克多巴胺，這也是跟1萬多種項目不同的地方，現階段大家都朝此方向努力，就應在最後關卡補上。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌備詢 高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安表示，國家最嚴格標準就是法令規定。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨林奕華表示，現在執政黨去找法令巧門用「行政命令」讓萊豬闖關，會更擔憂一紙公文都連行政命令都不如，哪天公文又改變，為避免人事更迭，一定要在學校衛生法修法，列出「禁止項目」，且食安法是規範「優先使用」，使用應有程度上差別，如一律使用就是禁止，要寫出來在條文裡，才能訂定相關罰則。至於潘文忠說，會在合約做保障，但這都是不安定做法，把責任推給地方教育局跟學校。時代力量立委陳椒華認為規範不夠，希望相關罰則入法，保障學生食用相關肉品安全。

另外，林奕華、高虹安都提到，民進黨立委林淑芬日前提案修正學校衛生法，明定學校禁用萊豬及其加工或跨黨團支持卻胎死腹中，質疑綠委是受到某些壓力才撤簽，地方上有很多聲音怎可能聽不到？無黨籍立委金素梅說，林淑芬提案在大會被封殺，很遺憾，也知道有壓力很同情，但不能將孩子的健康置身事外， 對現場綠委說 大家是選民選出來 不該忽視民意。

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