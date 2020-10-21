　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家長團體委員會外喊話潘文忠　萊豬滾出校園「比照基改禁入校」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立法院教育委員會 學生家長到委員會舉海報外請願 要求修法拒絕萊豬進校園。（圖／記者屠惠剛攝）

▲學生家長到教育委員會外舉海報請願，要求修法拒絕萊豬進校園。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（21日）審查「學校衛生法修正草案」，同時立法院接待室雙北市家長團體在開記者會要求「修法刻不容緩，萊劑肉品全面退出校園」，結束一群人帶到委員會外，向正在備詢的教育部長潘文忠，高喊「萊豬滾出校園」、「自己孩子自己救」，和「比照基改禁瘦肉精入校」等。

國民黨立委林奕華說，這些家長團體就是希望能夠入法修法，禁止瘦肉精進到校園，雖家長很感謝 教育部第一時間發公文稱採用國產肉品，但公文效力不是「法」，應比照基改入到學校衛生法修正，希望自己孩子自己救，食安健康不分藍綠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠 農委會副主任陳駿季 萊豬進校園議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對於各校供膳，潘文忠強調這是現行的契約範本。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠表示，當時行文給各校供膳一律採用國產肉品，已清楚表達教育部立場，包括幼兒園、補習班和課後照顧都相同採用。林奕華認為，現在條文是「應優先採用」，沒有強制效力，潘文忠則強調「這是現行的契約範本」，教育部現階段正在處理採購契約範本。

民眾黨立委高虹安也提，現行法規已完備，一律使用在地食材，但學校衛生法23條寫的是「應優先採用」，質疑這樣的字眼不一樣，這也是為何眾委員要提案，讓法律明文規定，否則一紙行政命令是否有罰則和跟廠商換約等問題。國民黨立委萬美玲說，萊豬進來後大人可以選擇吃不吃，但小孩只能張開嘴等著午餐自己來。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／謝金燕拋震撼彈：今年不唱跨年　下一秒曝超大喜訊
克蕭洗刷軟手污名！世界大賽G1率道奇8比3奪首勝
峮峮「臉瘦一圈坐場邊」！鞠躬吐13字藏洋蔥…悄現身應援被拍
獨／KID、溫貞菱爆熱戀　經紀人16字回應
快訊／大同確定變天！市場派拿下7席董事　林文淵將接任董事長
2022起教召8年4次「加薪1.5倍」　增3大優惠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰港龍收攤！華航宣布即起增班飛香港　11月起再增台中出發

老伯佔位「我刷卡買票的」秒裝睡！她帶孩傻眼...後座老夫妻神對比

台鐵鋼軌斷裂通報不實！運安會到現場驚見「10倍長」裂痕：斷44CM

家長團體委員會外喊話潘文忠　萊豬滾出校園「比照基改禁入校」

媳婦住院沒人煮3餐…婆婆狠酸「真強切不掉！」　網譙：老公去哪了

1人用餐悲哀！她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」　釣出好多苦主

雙鋼印「蜜粉黃」口罩10/23起開賣　今晚先搶極光綠：實品照美炸

2層樓高的皮卡丘快閃青埔！寶可夢明星帶民眾動起來　5大攤位有玩有吃又有拿

快訊／東北風+沙德爾外圍環流合體甩雨　擴大5縣市「大雨特報」

普悠瑪事故滿2年⋯台鐵又爆隱瞞事故！2車遇「鋼軌斷裂」繼續開

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

國泰港龍收攤！華航宣布即起增班飛香港　11月起再增台中出發

老伯佔位「我刷卡買票的」秒裝睡！她帶孩傻眼...後座老夫妻神對比

台鐵鋼軌斷裂通報不實！運安會到現場驚見「10倍長」裂痕：斷44CM

家長團體委員會外喊話潘文忠　萊豬滾出校園「比照基改禁入校」

媳婦住院沒人煮3餐…婆婆狠酸「真強切不掉！」　網譙：老公去哪了

1人用餐悲哀！她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」　釣出好多苦主

雙鋼印「蜜粉黃」口罩10/23起開賣　今晚先搶極光綠：實品照美炸

2層樓高的皮卡丘快閃青埔！寶可夢明星帶民眾動起來　5大攤位有玩有吃又有拿

快訊／東北風+沙德爾外圍環流合體甩雨　擴大5縣市「大雨特報」

普悠瑪事故滿2年⋯台鐵又爆隱瞞事故！2車遇「鋼軌斷裂」繼續開

高雄多6大新景點！觀景平台眺大山、日治百年老屋即日開放

阿公拿餅乾！汪孫「大力點頭」等5秒　媽笑：家裡多了很多笑聲

勞動部新營最大徵才24日登場　職缺最高薪上看60K　

單厚之／中天撤照後...民進黨各派系都有電視台？

只剩3集！《玩命關頭11》確認是完結篇　寫下20多年系列大結局

iPhone12實機曝光...巨大色差「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

受夠中美台海角力！白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

克蕭洗刷軟手污名！　世界大賽G1率道奇8比3奪首勝

110年度預算首破90億　原民會：顯示政府照顧原住民的決心

安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

越南妹曝台灣男快到讓人暈倒：小動作讓人融化

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

沙德爾增肥！大雨彈擴大灌2天

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

颱風「沙德爾」最快今晚就生成

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

老媽市場挑50元潮T！老司機一看LOGO笑炸

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

更多熱門

相關新聞

法廣節目遭疑揚陸貶台　潘文忠：違背合作

法廣節目遭疑揚陸貶台　潘文忠：違背合作

教育部所屬教育廣播電台因轉播法國廣播電台節目，但內容卻被質疑「揚陸貶台」，潘文忠今（21日）出席立法院教育及文化委員會報告學校衛生法前被問此事回應，相關節目播出，還是希望教育電台以「教育文化」為主，此事電台間合作議題有違背之處，電台協商後暫停播製，希望對播出節目回到當時以交流文化為主，教育部尊重電台決定。

潘文忠：不排除讓台商子女回到國內備案

潘文忠：不排除讓台商子女回到國內備案

潘文忠：幼兒園午餐「菜單都公開資訊透明」

潘文忠：幼兒園午餐「菜單都公開資訊透明」

教育電台播法廣節目惹議　教育部回應了

教育電台播法廣節目惹議　教育部回應了

播法廣節目內容惹議　教育電台喊卡教部要求檢討

播法廣節目內容惹議　教育電台喊卡教部要求檢討

關鍵字：

教育及文化委員會潘文忠教育部家長團體林奕華萬美玲高虹安家長團體

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

蔡明忠長女夫婦超低調　婚禮曝光同事才知真實身分

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面