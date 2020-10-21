家長團體委員會外喊話潘文忠　萊豬滾出校園「比照基改禁入校」

▲學生家長到教育委員會外舉海報請願，要求修法拒絕萊豬進校園。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（21日）審查「學校衛生法修正草案」，同時立法院接待室雙北市家長團體在開記者會要求「修法刻不容緩，萊劑肉品全面退出校園」，結束一群人帶到委員會外，向正在備詢的教育部長潘文忠，高喊「萊豬滾出校園」、「自己孩子自己救」，和「比照基改禁瘦肉精入校」等。

國民黨立委林奕華說，這些家長團體就是希望能夠入法修法，禁止瘦肉精進到校園，雖家長很感謝 教育部第一時間發公文稱採用國產肉品，但公文效力不是「法」，應比照基改入到學校衛生法修正，希望自己孩子自己救，食安健康不分藍綠。

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▲對於各校供膳，潘文忠強調這是現行的契約範本。（圖／記者屠惠剛攝）



潘文忠表示，當時行文給各校供膳一律採用國產肉品，已清楚表達教育部立場，包括幼兒園、補習班和課後照顧都相同採用。林奕華認為，現在條文是「應優先採用」，沒有強制效力，潘文忠則強調「這是現行的契約範本」，教育部現階段正在處理採購契約範本。

民眾黨立委高虹安也提，現行法規已完備，一律使用在地食材，但學校衛生法23條寫的是「應優先採用」，質疑這樣的字眼不一樣，這也是為何眾委員要提案，讓法律明文規定，否則一紙行政命令是否有罰則和跟廠商換約等問題。國民黨立委萬美玲說，萊豬進來後大人可以選擇吃不吃，但小孩只能張開嘴等著午餐自己來。