小編「誤觸」轉貼川普妻貼文　高虹安：外交別讓小編鍵盤治國

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國總統大選11月3日舉行，《華盛頓郵報》卻指稱台灣政府在對美國事務上疑似偏重共和黨，我駐美國代表處更曾在官方推特上轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為現任總統川普助選的推文。對此，外交部則解釋，駐處轉的此篇推文是「誤觸」，發現後已刪除。

民眾黨立委高虹安2日在外交國防委員會質疑，這已經是二度甚至三度讓外界認為台灣政府對於美國總統大選有明顯的偏好，甚至連主流大報《華盛頓郵報》都撰文談論此一現象，怎麼可以說沒有影響，更不要說，外交靠的應該是紀律和專業，而不是輕率的以有無後果來論斷。

高虹安表示，當小編按下Enter鍵的一瞬間，發出的內容就代表中華民國政府的官方立場，如果政府不想被說是「小編鍵盤治國」、「尾巴搖狗」，就應該對於社群發文有更嚴謹的管控機制。

高虹安也當場質詢外交部次長曾厚仁，目前外交部包括駐外代表處管理社群媒體如Facebook、Twitter等社群媒體的小編，是否全部為外交特考招考具備公務員身份、受過完整訓練的國際新聞人員？或是外包公關團隊經營？現行外交部社群媒體的相關發文審核機制是什麼？曾厚仁回應，「是由駐美代表處新聞組的人員在負責，都是有經過訓練招考的人員」。

高虹安提醒，如果不是外包人員操作還會持續產生爭議失誤，代表我們駐外新聞人員的素質與訓練有待加強，發文機制之風險控管也有很大的檢討空間，這個問題她將會繼續追蹤與釐清，確保我國在新媒體上對國際發聲的專業性與嚴謹性，也提醒外交部拿出更嚴謹與專業的態度，才能夠對得起台灣人民的付託。