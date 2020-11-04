李彥秀轟蘇貞昌「腦袋停在遠古時代」：唐鳳都參加聯合國視訊會議了

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對行政院長蘇貞昌日前稱，治安會報不開是因應防疫，這種大型的會議不舉行也是他決定的。國民黨副秘書長李彥秀3日砲轟，「IT大臣」唐鳳都可以視訊參與聯合國會議了，蘇貞昌的腦袋還停留在遠古時代？

行政院治安會報超過一年未召開，擔任治安會報召集人的蘇貞昌3日表示，大型會議不開，「是我決定的」，防疫期間不必要開的會議跟聚集，能不進行就不進行。

對此，李彥秀3日晚間在臉書以「治安會報是不必要的會議？」一文抨擊蘇貞昌，她質問，開會一定要排排坐？你還活在遠古時代？好一位霸氣的院長，原來在蘇貞昌眼中，全國治安會報是「不必要的會議」，行政院治安會報實施要點白紙黑字寫得一清二楚，「每兩個月要召開一次會議」，必要時還得召開臨時會議。

李彥秀說，台灣治安如果很好，為什麼要殺雞儆猴撤換縣市警察局長？一位青春洋溢的無辜外籍女生，遭無差別殺害客死異鄉，在蘇貞昌眼中是否屬於「必要時」？行政院自己制訂的辦法要點，院長一句話就可以「停開」？果然「徒法不足以自行」，要蘇貞昌批可確認，法規才有效。

她表示，院長帶頭違法、忽視治安，還有臉懲處縣市警察局長？治安會報一定要「聚在一起開會」？「IT大臣」唐鳳都可以視訊參與聯合國會議了，蘇貞昌難道你的腦袋還停留在遠古時代？

