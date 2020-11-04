再20天二期作就收成！農民轟停灌政策：不接受農委會用錢堵他們嘴

▲田守喜說，不接受農委會用錢堵他們的嘴。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

經濟部、農委會10月15日對桃竹苗地區宣布實施停灌，受影響農田約1.9萬公頃，其中水稻占1.3萬公頃，其他作物6千公頃，估影響2.5萬人。苗栗灣寶農民洪箱今（4日）號召農民北上到行政院抗議批，稻子都要收了，結果停灌對大家都很痛。有農民不滿說，絕對不接受農委會用錢堵他們的嘴。

洪箱表示，沒水是天災，未來氣候變遷人人都會遇到，只是每次停水，全是政府說怎樣百姓就配合，但有想過要稻子要收了？為何第一個要犧牲的就是農民、五穀，建議下次政府別這樣，要是沒水，不如試著讓工業用停水，給工人休息，讓他們了解水的重要，政府去補助所有工廠就好。

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▲再20天二期稻作就收成！農民狂轟停灌政策。（圖／記者許展溢攝）



洪箱認為自己敢跟老天講做人要有良心，農委會稱補助1.4萬很好了，但對農民很痛，稻子要收成，結果停灌以後要吃什麼？政府應趕快拿出實質政策。有農民說，農委會都說要照顧農民，若為農民好，為何在關鍵的時刻給經濟部主導並配合，對農民公平？為什麼再20天就可收成了還停灌，有想過他們下半年都靠二期稻作生活？

農民們表示，政府相關部門為平息農民怒氣，提高停灌補償金，水稻每公頃補償14萬元，號稱史上「最高」補償，彷彿只要補償金夠高，對農民及農產業就不會造成衝擊跟損害。竹北農民田守喜氣說稻子已到嘴唇，再灌2次水就可收，平常像寶貝一樣在照顧，政府一聲令下，都沒商量，要農民情何以堪？

▲▼洪箱不滿，每次停水，全是政府說怎樣百姓就配合，但有想過為何要犧牲農民？（圖／記者許展溢攝）



田守喜說，水一缺第一個就想到農夫，可是農業是根，哪天糧食都沒了，後悔都來不及，並說「不接受政府拿錢堵他們嘴巴」，成本投下去，不在乎14萬補償，在乎的是無法吃、睡，每天要提心弔膽。

農民們最後強調，缺水是台灣政府、全民要共同面對的課題，不要老是犧牲農業，停灌萬不得已的最後手段，不應被經濟部視為常態優先選項。面對極端氣候水資源問題，政府應提高氣候變遷的治理層級，各界一起找出適合台灣各地的韌性農業模式，積極面對，就算逼不得已要停灌、休耕，也提前預警降低衝擊。

行政院經濟能源農業處副處長林煌喬出面收下農民陳情書，對以上農民訴求表示，會簽報給行政院長蘇貞昌，並請相關單位回應，給農民一個交代。