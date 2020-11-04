「蘇貞昌下台！」國民黨轟行政院成網軍指揮中心：難怪不用開食安會報

▲國民黨團提供《上報》截圖。（圖／記者楊蕓翻攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院發言人室幕僚被媒體拍到直接在立法院製作「網軍圖卡」過程，隨後在親綠網紅、粉專廣傳，攻擊在野黨。國民黨4日召開記者會，譴責行政院濫用公帑抹黑攻擊在野黨，證明行政院就是網軍的指揮中心，對於政院違法亂紀、傷害新聞自由的行為，國民黨要求行政院長蘇貞昌應立即道歉並下台，另外，監察院應立案調查是否有公務員違失，總統蔡英文也應為行政院離譜的破壞民主、破壞台灣團結的行為，給國人一個清楚的交代。

國民黨強調，綠營文宣圖卡從產出到四散傳播，時間序列鐵證如山，證明行政院就是網軍的指揮中心，是抹黑攻擊文宣的中央廚房，更是破壞台灣團結的亂源。行政院花國家的錢養一堆網軍，不是做政策說明，而是拿來匿名攻擊在野黨、抹黑國會議員，「國庫不用通黨庫，而是直接做黨務！」

國民黨指出，此事爆發出來，大家才恍然大悟，行政院對於法定要定期召開的食安會報、治安會報等許多正事懈怠不做，原來都在暗地養網軍、帶風向，攻擊在野黨正當的監督執政作為，甚至對於媒體監督政府的報導，也污衊為錯誤百出的假新聞。

國民黨強調，若認為報導不實，行政院大可以透過各種官方管道澄清說明，但竟然採取匿名方式攻擊媒體、破壞新聞自由，國民黨給予最嚴厲的譴責。

國民黨強調，蔡英文總統在國慶演說中才說要團結台灣，要各政黨一起攜手努力，還說對內針鋒相對是「民主日常」，然而，行政院養網軍攻擊在野黨，難道就是蔡英文口中的「民主日常」？行政院帶頭挑動朝野對立，未來又如何要求朝野團結？呼籲蔡英文總統出面給在野黨交代，更應向國人致歉。

國民黨提出三點嚴正聲明，第一、 行政院應立即停止違法行為，也需要對外說明此等離譜行徑已存在多久？發了多少匿名攻擊文宣？對於行政院帶頭反民主、戕害新聞自由，院長蘇貞昌應立即道歉並負責下台；第二、 對於行政院拿國庫公帑養小編，匿名攻擊在野黨及媒體的行為，是否有公務員涉及違失，監察院應立即啟動調查；第三、 蔡英文總統應為行政院如此離譜的破壞民主、破壞台灣團結的行為，給國人一個清楚的交代。

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