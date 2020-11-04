蘇貞昌幕僚遭抓包做圖卡PO網　陳亭妃：國民黨也有為何政院不行？

▲陳亭妃。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對行政院長蘇貞昌幕僚遭媒體踢爆，被發現在立院議場2樓製作「網軍」圖卡。民進黨立委陳亭妃４日表示，國民黨也在做圖，為什麼行政院不行？

陳亭妃認為，現在傳遞訊息真得太快，真訊息還是假的訊息，其實都搞不清楚，尤其這種通訊軟體，如果沒有在第一時間做訊息的更正，只要一傳出去，影響幅度很大。

她表示，大家知道圖卡要一看就非常清楚，而且傳播率跟了解率非常地高，幕僚如果擔任這樣的一個角色，把錯誤的訊息趕快更正，這不是很重要的一個重點嗎？

陳亭妃質問，國民黨不也是有很多幕僚都在做圖卡？所以為什麼行政院不行？這才是很奇怪，而且發言人本來就是要給予正確的訊息，同時要把錯誤的訊息導正，那有時候說得太慢，用圖卡製作比較快，那不是更好嗎？

陳亭妃說，國民黨是過度解讀，而且還惡意栽贓，這樣是不應該的，幕僚如果能夠把正確訊息趕快提供給立委，準備好反駁的話，這才是人民知的權利。



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