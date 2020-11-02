陳吉仲稱萊豬要看政府配套　柯文哲嗆「不負責任」：你不就是政府？

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近日屢為萊豬議題槓上中央，日前詢問農委會主委陳吉仲，明年會有多少萊豬抵台？陳吉仲回應，取決於中央政府配套措施。對此，柯文哲2日表示，陳吉仲不就是政府嗎？這就是典型的不負責任。

▲柯文哲出席墨西哥亡靈節活動。（圖／記者張榮恩攝）

關於美豬議題，柯文哲2日參加「2020 亡靈節：墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動時回應，經過一週的紛擾，坦白講，他一開始以為是只有含瘦肉精的美國豬肉進台灣，現在很清楚是全世界含瘦肉精豬肉都可以進來，雖然現在說不多，但規則在那，有利可圖，商人就會去處理。

柯文哲沈默約1、2秒後表示，「坦白講，我自己當市長也6年了，這種政治上問題我都非常清楚，我是不喜歡這種這關混過去，以後事以後再處理的態度，你就講清楚，大家才好因應。」

柯文哲說，養豬牽涉台灣2000億元產值，除了豬肉佔約700億元產值外，從飼料、蓋豬舍到屠宰等，這大概是一年2000億元的生意，現在台灣中南部豬農、養豬戶還是很緊張，因為坦白講政府100億元基金，隨便花就花完。

柯文哲認為，萊豬這整件事情感覺就是雜亂無章，事先沒有規劃好，「這不是負責任的政府。」所以他沒有一開始就說要上街頭抗議，「我給你時間，你誠懇面對問題，想辦法解決。」

至於陳吉仲說，明年多少萊豬進來台灣要看政府配套，柯文哲說，「啊你不就是政府嗎？難道說這明年是多少進來台灣要看政府配套措施，那你認為你不是政府是不是？你是當家的人，是負責的人，今年卻說要等明年政府配套措施再來講，這就是典型的不負責任。」

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