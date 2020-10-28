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反萊豬地方立法將被宣告無效　黃偉哲：地方有表達意見的權利

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▲針對反萊豬地方立法無效相關問題，台南市長黃偉哲表示地方有表達意見的權利。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對反萊豬地方立法無效相關問題，台南市長黃偉哲表示地方有表達意見的權利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文日前宣布未來即將開放含有瘦肉精的豬肉進口台灣，衛福部在9月底也行文給各個地方縣市政府，表明若地方針對萊克多巴胺零檢出的相關法規，自明年1月開放進口後，若與中央法規有相關牴觸，將全數失效，對此台南市長黃偉哲表示，他尊重體制，但地方有表達意見的權利。

台南市長黃偉哲針對萊豬法規於抵觸相關問題指出，其實衛福部講的是一個法律的概念，這個任何一個律師都知道，這不是說針對某一個特定的法案，地方自治有地方自治的權限，中央執政有中央執政的權限，且台灣就這麼小，一國要分幾制？但有些東西地方的情形跟中央是有一些不同，譬如說中央制訂要罰，但每個地方的罰則不一樣，那中央有授權的事項，地方就可以對此去制訂罰則。但如果中央跟地方的整個大方向是不一致的，那國家有國家的規章制度，但地方上做為一個表態、表達，地方對於各種事項，包括萊克多巴胺一個不同的看法，其實這可以做為中央執政參考，所以中央跟地方本來就是有分權概念，所以他尊重這各項法規制度。

黃偉哲說，市府當然要反映民意，但是大家想想看，在2012年那時候的民意是這樣，結果後來美牛進口之後，美國牛肉的消費量反而是增加，那這個算是消費者的民意呢，還是怎麼樣啦。2012年之後跟現在有一個時空的差別，我們現在可以提供生產履歷，因為我們可以提供民眾更多的選擇機會，還有一個就是我們對於生產者對豬農的部分，我們提供更多的經費的保障他們的工作權，跟他們養豬的這個權利。那對消費者部分，豬農部分，現在的保障都比2012年還要更好。

黃偉哲說，現在市面上已經有美國豬肉，已經有外國豬肉，也有加拿大豬肉，但事實上美國豬肉的消費量上從2012年到現在，是逐年降低的。所以可見消費者已經用他的消費行為做了一個表態。那在沒有萊克多巴胺的豬肉尚且如此，將來如果有萊克多巴胺的疑慮的豬肉，他相信美豬的消費量會呈直線下跌。


黃偉哲強調，尊重議會立法權與國家制度，在萊克多巴胺的部分，市府尊重議會的立法權，也尊重國家的體制，一個國家有國家的體制，不是針對特別的一個項目，要有一套標準，那針對另一個項目有不同的標準，那這樣就形成「雙標」了。市府標準是一致的，就是說國家有國家的體制，體制該怎麼走就怎麼走，但是地方的議會也是有表達意見的權利。

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