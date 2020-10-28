北市修法禁賣含瘦肉精肉　陳吉仲：那所有牛排店都要關了

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，立法院經濟委員會28日審查行政命令。國民黨立委曾銘宗質詢時提到，台北市議會日前一讀通過禁止販賣含有瘦肉精的肉品，違者最高處十萬罰鍰，也有地方政府堅持零檢出。對此，農委會主委陳吉仲回應，「如果台北市訂這樣，那時候所有牛排店都要關掉了。」

立法院經濟、社會福利、衛生環境、外交國防、財政、教育文化委員會28日聯席審查「農防字第1011473960號公告」，修改為「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」

國民黨立委曾銘宗質詢時指出，台北市議會日前一讀通過禁止販賣含有瘦肉精的肉品，違者最高處十萬罰鍰，連桃園市、台南市也堅持零檢出，詢問陳吉仲對於地方民意有無評估？

「如果台北市訂這樣，那時候所有牛排店都要關掉了。」陳吉仲表示，美國牛六萬四千公噸如果都有萊克多巴胺，可以這樣一國兩制嗎？允許消費者每一年吃三公斤牛肉，豬肉反而要零檢出，當初馬政府牛豬分離，是立基於每個消費者吃到的牛肉比較少，沒發現萊克多巴胺在全世紀的演變不再用於豬，已全部用在牛，如果台北市府這樣規定，所有牛排館都要關了。

國民黨立委賴士葆則質疑，農委會9月7日依照動物藥品管理法第五條，公告乙型受體素為動物用禁藥，衛福部9月17日預告修正「動物用藥殘留標準」，明明母法列為禁藥，為何外國豬卻可以殘留，並說有人向他爆料，該附表是農委會與食藥署「吵出來的」，痛斥農委會「陷食藥署於不義」。



對此，衛福部次長薛瑞元表示，不是只有台灣有這種情形，很多國家有這樣的例子，食藥署長吳秀梅則說，附表部分有與農委會開會，「絕對沒有被壓迫。」

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