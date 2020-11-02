西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

▲農委會主委陳吉仲今日南下雲林西螺，見證百位有產銷履歷及有機驗證之青年農民與漢光果菜生產合作社契作簽約，建立青農「專業生產、穩定供貨」的分工合作模式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院農業委員會主委陳吉仲2日南下雲林縣西螺，見證百位有產銷履歷及有機驗證之青年農民與漢光果菜生產合作社契作簽約，建立青農「專業生產、穩定供貨」的分工合作模式，亦讓消費者可以在全聯等各大通路賣場輕鬆選購安心溯源的優質農產品。

漢光果菜合作社為我國最大的生鮮蔬果供應業者之一，每天供應100公噸以上的生鮮蔬果到全臺各大通路賣場，青農與漢光果菜契作生產後供貨量成長，相較去年同期(8、9月)收益提升15%以上。

青農返鄉後面臨到的最大問題就是「行銷通路」的不確定性，生產與販售難以同時兼顧，農委會於今年6月輔導漢光果菜生產合作社與青農進行座談，今成功促成百位青農與漢光果菜合作社簽約契作，藉由「專業生產、穩定供貨」的分工合作模式，將青農優質新鮮的溯源農產品上架到全聯等國內各量販通路，增加農產品能見度。

農委會主委陳吉仲說明，青農專業生產安心溯源的優質農產品，不僅僅可以提升收益，還可結合「農地銀行」、「青年從農創業貸款」、「外展農務服務」及「青年農民農業經營準備金」等計畫，擴大種植面積和生產量；農委會也邀請其他通路業者與在地青農分工合作，共創生產、通路與消費三贏的產銷供應鏈。

漢光果菜合作社主席廖丁川表示，主要希望在未來能夠傳承，希望有更多年輕人來參與農業的發展，今日的簽約非常有意義，未來推動農業方向，要讓角色清楚，例如青農負責生產，管理、包裝、行銷由漢光果菜合作社來處理，未來將會發展成農業新樣式，這是我們漢光果菜合作社的目標。



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