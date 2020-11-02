北市辦墨西哥亡靈節展！傳高層「忌諱骷髏頭」　柯文哲證實有修正





▲柯文哲與墨西哥處長Martin Torres。（圖／記者袁茵攝）

【13：34 新增台北市政府回應】

記者袁茵／台北報導

墨西哥最重要的傳統節日「亡靈節」登場，台北市政府2日上午舉辦墨西哥亡靈節特展開幕活動，卻爆出有府級長官忌諱骷髏頭、菊花、亡靈等，還嗆說「誰辦誰把關」。對此，台北市長柯文哲間接證實有此事，還說「做了一些修正」，例如將方向轉了90度、使用較亮顏色等。

台北市政府市政大樓2日舉辦墨西哥亡靈節特展開幕活動，只見舞台上裝飾具有當地特色的骷顱頭擺設，而參與人士則畫上骷髏頭妝容出席開幕活動，相當熱鬧。不過，外傳有高層擔心觸霉頭，該活動不同於以往的舞台架設，方向並未朝向市府前廣場，而是朝向市政大樓北門側，避免直接對著11樓的市長室。

▲傳有府級長官忌諱墨西哥亡靈節特展。（圖／記者袁茵攝）

外傳有部分府級長官忌諱亡靈節的骷髏頭擺設，甚至嗆說「誰辦誰把關」，就是不希望舉辦此活動。對此，柯文哲2日參加開幕活動時表示，台北要成為一個國際城市，今年2月墨西哥駐台大使與他討論，提及最具有當地文化特色的就是亡靈節，「所以我們就說好吧來個主辦！」

柯文哲提到，從電影來看，墨西哥亡靈節很歡樂，跟台灣不太一樣，所以希望透過文化交流讓彼此互相了解，對墨西哥駐台大使來講，當然是希望把文化介紹至台灣，最後目的是看說能不能有更多經貿往來。

▲柯文哲出席墨西哥亡靈節活動。（圖／記者張榮恩攝）

被問到會不會擔心跟台灣習俗互相抵觸？柯文哲說，所以還是要做一些修正，但對墨西哥來講，這個活動是很歡樂的，跟台灣文化不太一樣，這也是互相了解，至於做了哪些修正，「其實我們方向轉了90度，然後用比較亮的顏色，讓人家覺得沒那麼陰森。」

至於會不會延長展期，柯文哲說，他們一直在找一個地方，舉辦常態性的各國文化展覽，但還沒找到適合的地方，所以先在台北市政府市政大樓舉辦，不過這裡也不是一個好的地方，有考慮過未來在北流南基地等，不過府內還在評估中。

另外，針對外傳展期從5日縮短為1日，台北市政府發言人陳智菡表示，展覽為期5天，從11月2日舉辦至11月6日，並無縮短，歡迎市民朋友及大眾把握時間，踴躍參觀。

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▼「2020 亡靈節：墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動。（圖／記者袁茵攝）

▼柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）