朝野戰萊豬禁入校修法！吳思瑤：恐懼都是炒作出來的　藍委抗議

▲萬美玲（中）強調，開放美豬恐懼不是炒作出來的。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（2日）審查學校衛生法相關草案，其中，針對明年美豬一月開放來台議題，國民黨、民眾黨等立委都認為「萊克多巴胺」和「乙型受體素」必須入法，明文規定禁用。國民黨立委洪孟楷批，民進黨立委口惠實而不至，用漂亮說詞阻擋修法。民進黨立委吳思瑤則說，這些恐懼都是操作出來的，引發部分立委抗議。

洪孟楷認為，都有明文規定跟禁止，連基因改造食品也不是違法，現在市面上都能買到，為什麼學校衛生法要放進去禁止，以前都可以這麼前衛，不分朝野有共識，就是為了學生食安要更高規格，那憑什麼萊克多巴胺和乙型受體素不能禁止，完全說不通，批執政黨不要自打臉，要綠委別護航執政黨，就自我矮化學生衛生法。

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洪孟楷說，有論敘提到萊克多巴胺入法，那成千上百種殘留物都要入法，但不用，因為現在大家有疑慮的就只有萊克多巴胺，現在也只有增加萊克多巴胺，要擋的是這個，不要扯其他，若科技進步多出一種新的添加物，也是贊成再修法入法，也別拿學生飲食法等其他漂亮言詞阻擋，不要口惠實而不至，政府也別說法令已完備，就要看看今天誰要支持、反對。

▲教育及文化委員會逐條審查修法提案。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤表示，現行所有依食安法法源所管制規範的動物用藥、食品添加物等就高達10006項，不可能掛一漏萬，針對某一項動物用藥訂定容許量寫在學校衛生法，否則其他項目如何在法律上規範？強調不能只針對其中一項處理，但現在大家最專注的萊克多巴胺「是因為現在最熱烈，是被炒作出來的恐懼。」重申法律不可能把10006項完全規範，這太選擇性、針對性。

吳思瑤發言後，主席、國民黨立委萬美玲說，聽到恐懼是炒作出來滿意外，希望沒聽錯，並說恐懼是存在心中的，內心深深恐懼，不是炒作出來。無黨籍立委金素梅當場抗議這句話，如果是這樣，以前民進黨立委是在抗議什麼？國民黨立委陳玉珍認為，說民意是被炒作出來的恐懼，真的聽了讓人匪夷所思，全國家長都無法接受。