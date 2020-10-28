瘦肉精「零檢出」條例無效　江啟臣質疑違憲：1122上街頭護食安

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府日前宣布鬆綁含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30月齡以上美牛輸台，引發食安疑慮。針對多個地方縣市政府訂定自治條例規定萊克多巴胺零檢出，衛福部發函22個地方縣市直指抵觸《食品衛生管理法》。對此，國民黨主席江啟臣28日在中常會上表示，將於11月22日一起走上街頭抗議，必要時更會力挺縣市政府聲請釋憲。

江啟臣表示，民進黨27日再次以國會多數，強勢否決國民黨黨立法院黨團提出其他在野黨也支持的要求總統到國會進行國情報告的提案，只想做決策，不想被監督；只想要權力，不想要溝通，絕對的權力、傲慢、腐化，歷歷在目，「讓我們不禁想問問蔡總統，你到底在怕什麼！」

江啟臣指出，已有好幾個縣市政府都收到行政院公文，指瘦肉精零檢出牴觸中央法規，要求在明年1/1前進行修正，行政院不只沒收人民健康，更是沒收地方自治的權力，對於各縣市制定反瘦肉精的自治條例與罰則，國民黨不會退縮，將持續支持地方首長及民代持續推動，民進黨如果一意孤行，必要時更會力挺縣市政府聲請釋憲、釐清爭議，將民眾食安放在第一位。

「人民的聲音，不會只有在體制內發聲，更會在街頭上吶喊」，江啟臣說，經過多方討論與研議，將與民間團體共同結合，在11月22日一起走上街頭，凸顯食安問題只有是非，沒有藍綠的堅定立場。國民黨不但跟人民站在一起，更是人民的後盾與力量。

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