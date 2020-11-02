大馬女學生遇害　柯文哲「不會幸災樂禍」：檢討社會安全網

記者袁茵／台北報導

24歲馬來西亞鍾姓女大生在台遇害，引發民眾對社會治安漏洞關注，也連帶讓死刑執行與否等議題再備受討論。台北市長柯文哲2日表示，他們不會幸災樂禍，而是趕快檢查北市有沒有要改進的地方，其他都是口水戰而已。

▲柯文哲出席墨西哥亡靈節活動 。（圖／記者張榮恩攝）

柯文哲2日出席「2020亡靈節：墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動，針對馬來西亞女大生在台遇害，使藝人黃明志諷刺說「在台殺人犯很安全。」柯文哲表示，「我們其實也在檢討，整個台北市社會安全網怎麼做更有效益，我們看別人也不要幸災樂禍，要檢查系統有無改進地方，其他我覺得都是口水戰。」

另外關於流感疫苗亂象，柯文哲說，就科學上來說，流感疫苗原則上還是要打，疫苗亂象是溝通與管理的問題，因為一下子要打的人太多，但就是把規則弄清楚，今年事情盡量善後，明年事情重新規劃，政府用比較務實的態度做事情就好。

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