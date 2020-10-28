公文曝光！衛福部打臉5縣市　瘦肉精「零檢出」明年直接無效

▲衛福部發函22縣市直指萊豬「零檢出」牴觸食安法。（圖／記者翻攝，點圖可放大）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府日前宣布鬆綁含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30月齡以上美牛輸台，引發食安疑慮。針對多個地方縣市政府訂定自治條例規定萊克多巴胺零檢出，衛福部發函22個地方縣市直指無效，衛福部次長薛瑞元28日表示，已善意提醒地方自行檢討，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布地方自治條例無效。

立法院經濟委員會等5個委員會28日排審農委會的「農防字第1011473960號公告，明定乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

目前訂出瘦肉精零檢出自治條例的縣市包括，台北市、台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣，新北市仍待議會審查通過。薛瑞元證實，確實有發文給各縣市，依照食品安全衛生管理法，動物用藥的殘留容許量是由中央主管訂定。

薛瑞元指出，中央訂定的萊客多巴胺殘留容許量從明年1月1日開始生效，因次地方政府現在若訂定零檢出仍為有效，但要開始檢討，否則到明年將會抵觸母法而無效。

薛瑞元強調，明年將會用公告方式處理，不是直接撤銷地方自治條例，否則中央、地方法規不同，民眾或業者也將無所適從。

對此，國民黨主席江啟臣氣在委員會上憤表示，「中央地方不是一體嗎」，中央自己不敢訂法規，也可以用行政命令公告，如教育部可以公告各級學校不得用萊克多巴胺，但因為中央「因為心虛」，只好打地方、封殺地方。

江啟臣說，中央應先統一口徑，若這套命令是中央要執行、也要地方貫徹，請這些部會出來告訴大家，一切依照中央規定，不要只是嘴巴呼籲、用嘴巴顧食安，難怪家長不安心，地方做了結果還要被推翻，「這個政府真的很惡質，氣死人了！」

行政院發言人丁怡銘28日表示，相關縣市自治條例定有豬肉及其他相關製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）規定，有抵觸中央法規的疑慮，因此政院及衛福部26日函請幾個縣市陳述意見，政院待收到各縣市說明後，會再行後續處理的討論。