社會 社會焦點 保障人權

走台74到台中？彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

▲花壇鄉23日深夜要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉將於1月23日晚間舉行「送肉粽」科儀，昨日在網路公告路線引發地方關注與討論。根據公告，儀式將於晚間9點至11點進行，路線自大嶺巷出發，接灣福路221巷、彰60-1線後，沿東外環道往出海口進行「送煞」。然而，由於路線中「出海口」地點未明確標示，引起民眾疑惑與擔憂，甚至引發路線是否將跨縣市送往台中海邊的議論。

公告中雖列出行經的路線，但關鍵的「出海口」位置並未具體說明。地方民眾指出，東外環道並未直接連接出海口，往南可接花秀路或番花路通往鹿港海邊，往北則可能經中彰快速道路通往台中海邊，或經彰南路、彰興路抵達大肚溪口。由於路線描述不夠清晰，反而讓沿途居民感到困惑與不安，擔心無意中「犯沖」。

許多民眾認為，這類儀式公告應更詳細標明路徑走向與最終化煞地點，避免因資訊模糊導致恐慌情緒蔓延。也有居民表示，雖然理解儀式是為讓「亡者安息、存者安心」，但明確的公告才能讓民眾安心配合迴避。

「送肉粽」是彰化沿海地區特有的傳統喪葬儀式，目的在送走煞氣、安撫亡靈，通常會公告路線請民眾迴避。此次花壇鄉舉行的科儀，主辦方亦呼籲民眾在儀式進行期間，盡量避免於路線上逗留，以免沖煞，同時強調儀式是為了社區安寧，盼民眾不必過度恐慌。

01/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

