市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

記者袁茵／台北報導

台北市政府2日上午舉辦墨西哥亡靈節特展開幕活動，卻爆出有2名府級長官忌諱骷髏頭、菊花、亡靈等元素，還嗆說「誰辦誰把關」，使台北市長柯文哲2日證實，有修正活動展覽舞台方向，以及色彩等。台北市政府涉外事務總監周台竹2日下午證實，確實有人擔心佈置會不會像靈堂，但墨西哥方面已經非常尊重台灣習俗，北市府做文化展示，也是一種偽出國想法。

台北市政府市政大樓2日舉辦墨西哥亡靈節特展開幕活動，只見舞台上裝飾具有當地特色的骷顱頭擺設，而參與人士則畫上骷髏頭妝容出席開幕活動，相當熱鬧。不過，外傳有高層擔心觸霉頭，該活動不同於以往的舞台架設，方向並未朝向市府前廣場，而是朝向市政大樓北門側，避免直接對著11樓的市長室。

▲台北市政府市政大樓一樓的墨西哥亡靈節特展。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

外傳有部分府級長官忌諱亡靈節的骷髏頭擺設，甚至嗆說「誰辦誰把關」，就是不希望舉辦此活動。對此，柯文哲2日參加開幕活動時間接證實有此事，坦言有做一些修正，「其實我們方向轉了90度，然後用比較亮的顏色，讓人家覺得沒那麼陰森。」

對此，周台竹2日下午回應，其實當初2月在和墨西哥駐台辦事處協商舉辦亡靈節日子時，一路都還滿順利的，但是到了最後1個月時，突然有些人開始關心這樣佈置會不會像靈堂，後來去跟墨西哥駐台辦事處處長協商表達關心，對方也願意配合北市府做調整，例如今天祭壇設計，其實顏色本來就比較活潑，但對方也表達願意尊重台灣習俗，所以顏色上調整成更加活潑，傳達給外界較大的正面氣氛。

▲台北市政府涉外事務總監周台竹。（圖／記者袁茵攝）

針對中間修改那部分，以及墨西哥駐台辦事處是否有表達不妥？周台竹說，過程中有調整顏色，有鼓勵對方做一些比較活潑的顏色，其他沒有什麼特別的意見；不同文化撞在一起，總是會有一些不同的意見，對方已經非常尊重台灣習俗並且做調整安排了。

周台竹強調，柯文哲非常重視台北市成為真正的國際化都市，所以這2、3個月已經開始策劃，希望每段時間都能舉辦駐台大使館或辦事處的文化活動，在大家沒辦法出國時，由北市府邀請大家做文化展示，也是一種偽出國想法。

▲柯文哲與墨西哥處長Martin Torres。（圖／記者袁茵攝）

關於北市府2日舉辦的墨西哥亡靈節活動，是由台北市副市長蔡炳坤與遊行隊伍一同從國貿廣場出發，沿著市民廣場來到台北市政大樓大廳，柯文哲則在門口迎接隊伍到來。

被媒體詢問，柯文哲是不是原本要參加遊行，後來又選擇不參加？台北市政府發言人陳智菡表示，沒有，柯文哲本來就沒有要參加遊行，柯文哲是扮演一個主人的角色，本來就規劃在大廳迎接遊行隊伍到來；另外也沒有外傳的展覽5天縮短至1天，該展覽確定會在市府大樓舉辦整整5天，「實實在在從早到晚都可以來參觀，希望大家多多來瞭解外國文化。」

外傳有2位市府高層很反彈墨西哥亡靈節特展，墨方則要求若要停辦，北市府得發聯合道歉聲明。對此，陳智菡說，北市府非常重視市民感受，一開始知道要設置在一樓大廳時，的確有一些內部意見，擔心一樓大廳會有老人與小孩經過，看到骷髏頭擺設，恐怕心裡會有一些不同感受，畢竟台灣人對生死還是有些忌諱。

陳智菡說，但經過充分討論後，覺得這就是文化交流，難以避免一定會有文化衝擊，但會用開闊心胸面對此事，所以整個過程就是大家開放討論，沒有誰反對、誰贊成，溝通後可以看到展出方式很多元，大家都可接受。

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

關於最近北市府舉辦許多大型活動，例如亡靈節、菲律賓嘉年華等，陳智菡提到，最近因為疫情的關係，大家都沒辦法出國，所以開始思考怎樣吸引民眾到台北市旅遊，包括因素條件等，而周台竹大使等人都著力非常多，因為北市是非常國際的都市，在國旅市場中面對到很大的競爭與挑戰。

至於有高層因為忌諱墨西哥亡靈節特展，說出「誰辦誰把關」言論，陳智菡回應，他們非常重視溝通平台，一開始就有沙盤推演各種不同可能性，包括佈置、顏色、方位等，且「誰辦誰把關」的言論，本來誰辦了一個活動，就要去負責把關。

另外，關於柯文哲證實有將展覽90度調整，是不是因為風水問題？陳智菡說，若舞台面朝市府前廣場，後方會有2個柱子擋住視覺，所以進行90度調整後，才能充分展現出來展覽。媒體追問是否擔心民眾一進門就看到骷髏頭？陳智菡回應，也許每個人會有不同感受，但這還是放在市政大樓裡面，也不希望遮住原本的陳設。