侯友宜喊拿回環狀線「自負盈虧」　柯文哲笑稱：他有那麼偉大喔？

▲柯文哲出席「北市智慧校園4.0-小綠綠的e天智慧校園成果發表會」。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者袁茵／台北報導

北市、新北為環狀線經營權爭執不斷，新北市長侯友宜日前表示，想拿回環狀線經營權是不想之後虧錢又找北市，所以自己來自負盈虧。台北市長柯文哲19日笑稱，「他有那麼偉大喔？呵呵呵！」強調同一條捷運線沒有理由2家捷運公司經營，不可能捷運開到新北後就叫乘客下車，所以還是要交通部出來協調。

柯文哲19日上午出席「台北市智慧校園4.0-小綠綠的e天智慧校園成果發表會」，並且於會前接受媒體聯訪。

現場媒體詢問，侯友宜說環狀線拿回去經營是不想之後虧錢又去找北市，所以自己來自負盈虧，柯文哲笑稱，「他有那麼偉大喔？呵呵呵！」這蓋完都是下任的事情，他的政治原則是不債留子孫，該處理的就處理，同一條捷運線沒有理由2家捷運公司經營，這一定會有爭執，萬大線4個站在北市，後面在新北，不可能列車進入新北境內後，就突然說要請大家下車、換車廂，這事情還是要交通部出來協調。

柯文哲強調，他已經講過了，這還是要中央出來協調，因為對北市、新北，每個本位主義，這本來就沒什麼好講的，原則上還是每一條線單一公司經營，最理想就是誰興建、誰營運、誰負責，這樣權責比較清楚啦！

媒體追問環狀線經營權是不是假議題？柯文哲說，這就是不可能嘛！不過他們也沒說要全部吃掉，比方說基隆捷運歸誰，環狀線歸誰，萬大線歸誰，這可以協調啦！但就請交通部出來協調。

至於交通部的態度，柯文哲回應，「我們有公文給他，總是該處理的要處理啊。」

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