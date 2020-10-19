流感疫苗施打...陳其邁：高雄一開始就宣導高風險族群優先



▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

衛福部宣布暫緩50到64歲健康成人接種公費流感疫苗引發民怨，部長陳時中甚至出面道歉。高雄市長陳其邁表示，高雄市從一開始就律定，也一直在宣導65歲以上、6歲以下，慢性病重大傷病等優先施打，這樣才比較有秩序，他說，流感在過去跟今年的包括類流感症狀的門診來看，市民朋友應該可以放心。

今年流感疫苗於這個月5日起開始施打，卻發生疫苗不足的情形，衛福部長陳時中宣布暫緩50至64歲民眾接種公費流感疫苗，消息一出，引發許多民怨。對此，高雄市長陳其邁表示：「防疫最重要就是要能夠建立一個社區堅強的防疫系統，所以就會牽涉到整個所謂的集團免疫，我們希望說疫苗還是應該優先留給高風險族群，包括65歲以上、6歲以下的小朋友，這個是最需要接受流感疫苗的族群。」

陳指出：「流感除了在高風險族群之外，其實我看過健保署的資料，每一天在類流感症狀的門診，跟去年做比較，在今年的第41週左右，大概是4萬多個，比去年全台灣大概減少了28%至30%，換句話說，除了這一段時間，大家因為口罩、社交距離及公共衛生的改善，跟很多的入口都有做量體溫等手段也降低流感發生，而流感不管是疫苗、口罩之外，其實還有類流感的藥物治療。」

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陳其邁表示，在現階段，在整個疫苗施打的順序，高雄市從一開始就律定，也一直在宣導65歲以上、6歲以下，慢性病重大傷病等優先施打，所以高雄市有期程在規劃安排，這些施打的期程，就按照專家的建議，來做疫苗的施打，這樣才會比較有秩序，也會讓我們所關心、所愛的人，能夠優先施打到疫苗。

而被問到這政策是陳其邁向中央建議的嗎？陳其邁說，是經過專家會議做的決定，那高雄市一開始就一直在做宣導，鼓勵優先四大高風險族群優先施打。所以高雄市是比較快按照這個程序在走，也要跟所有的市民朋友謝謝，能夠大家互相的合作，或許有一些社區里長都很關心里民的健康，那我相信我們做一些期程的安排，流感在過去跟今年的整個包括類流感症狀的門診來看，應該市民朋友可以放心。