外交部：大陸外交官毆打台灣代表處人員　還向警方謊稱自己被打

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

針對大陸駐斐濟大使館人員擅闖我國駐斐濟代表處國慶酒會，甚至動粗毆打台灣外館人員，導致腦震盪一事。外交部19日表示，陸方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是陸方人員遭我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。

外交部發言人歐江安表示，我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚大陸駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫；據當地僑民證實，甚至有腦震盪的狀況。

外交部指出，陸方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是中方人員遭我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽，「外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。」

在後續處理上，外交部表示，已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽；此外，我方並即向斐濟外交部表達對大陸大使館最嚴正的抗議。

另外，也考量大陸駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部表示，已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。

▼外國媒體報導，大陸外交官毆打台灣駐外人員。（圖／亞太報告網站）



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