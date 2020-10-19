大陸外交官闖我外館國慶酒會動粗　台灣代表處成員腦震盪住院治療

▲外國媒體報導，大陸外交官毆打台灣駐外人員。（圖／亞太報告網站）



記者陶本和／台北報導

外媒《亞太報告》（Asiapacificreport）19日報導，在斐濟首都蘇瓦發生了一次嚴重外交事件，有2名大陸外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。對此，當地僑民也證實，有造成我方人員腦震盪的狀況。

根據外媒報導，2名外交人員闖入我駐斐濟於10月8日舉辦的國慶晚會，逕自拍照、經勸導仍不願離去，甚至動手攻擊台灣代表處成員。

該報導指出，當下台灣代表處成員要求大陸人士離開，甚至「嚴重毆打」我方成員，導致他需要住院治療。對此，當地僑民證實，有造成腦震盪的狀況。

對此，外交部表示，已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。此外，我方並即向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。

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