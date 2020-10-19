大陸外交官闖我外館叫囂、動粗　外交部還原現場狀況

▲外媒報導，兩名中國大陸外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。（圖／翻攝Asia Pacific Report）

記者徐政璿／台北報導

兩名中國大陸的外交人員闖入我國斐濟代表處於10月8日舉辦的國慶晚會，逕自拍照、經勸導仍不願離去，甚至動手攻擊台灣代表處成員。外交部政次曾厚仁19日在立法院證實此事，並透露這2位中國大陸的外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，我外館人員制止時，雙方發生肉體衝突。

根據外媒《亞太報告》（Asiapacificreport）報導，10天前在斐濟首都蘇瓦發生了一次嚴重外交事件，2名中國外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。儘管台灣代表處成員要求他們離開，但中國大陸人員拒絕這樣做，甚至「嚴重毆打該成員」，使他需要住院治療。

曾厚仁19日列席立法院外交國防委員會備詢，無黨籍立委林昶佐問及此事，曾厚仁隨即證實。他表示，這件事一發生，斐濟代表處就發電報回來，這兩位中共外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要破門而入，我外館人員制止時，雙方發生肉體衝突。

曾厚仁指出，我外館人員當時馬上告知斐濟警方與斐濟外交部，目前人證物證都交給警方，還在密切追蹤斐濟如何處理。

曾厚仁強調，中國大陸透過駐外人員，用這樣的方式破壞我們和平理性進行的活動，「老實說這還很少見」，外交部予以譴責。