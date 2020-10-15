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民進黨立委要求重新評估惡霸犬禁養令　飼主竟當場遭咬傷濺血

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▲民進黨召集寵物業者、飼主召開「美國惡霸犬：我很醜但我很溫和」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨召集寵物業者、飼主替惡霸犬請命。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

比特犬咬傷犬隻及行人的事件頻傳，農委會擬祭出禁養令，規劃納管比特犬及其混種犬，禁止輸出、輸入及飼養繁殖。民進黨立委蔡易餘15日召開記者會，要求農委會重新評估考量，沒想到會前竟有一隻惡霸犬疑似情緒太過激動，飼主試圖安撫卻不慎被咬了一下，造成飼主手指流血，該隻惡霸犬也被立刻帶離現場。

民進黨立委蔡易餘、劉建國、林楚茵、高嘉瑜15日上午於立法院召開「伴侶犬竟然被認定為惡犬！？美國惡霸犬：我很醜但我很溫和」記者會，並邀請多名飼主與農委會代表與會。

▲民進黨召集寵物業者、飼主召開「美國惡霸犬：我很醜但我很溫和」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委召開「伴侶犬竟然被認定為惡犬！？美國惡霸犬：我很醜但我很溫和」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

蔡易餘表示，惡霸犬雖然稱之為惡霸，但其實並不兇悍，依照美國聯合犬業俱樂部（UKC）的公告，惡霸犬的個性溫馴善良，而且對孩童友善，早已定義為「伴侶犬」，適合飼養於家中，農委會卻因為惡霸犬有比特犬的血源關係而可能遭到禁養。

蔡易餘指出，農委會預告的法令定義不清，使人民無法預見執法標準，恐有過度侵害人民權利之虞，呼籲農委會不應本末倒置，而是負起責任加強管理機制，才是正本溯源之道。

▲民進黨召集寵物業者、飼主召開「美國惡霸犬：我很醜但我很溫和」記者會，飼主遭咬噴血。（圖／記者林敬旻攝）

▲有飼主當場遭惡霸犬咬傷濺血。（圖／記者林敬旻攝）

劉建國認為，這樣便宜行事的結果，會造成美國惡霸犬被列入「外出必須套上口罩」的犬種，對於容易喘氣、依賴口部散熱的美國惡霸犬，恐怕會造成壽命縮短或健康問題。

林楚茵強調，犬隻會咬人的主因是飼主沒有管教好，農委會要朝向強化飼主的教育及技能來管理，而非單純地用血統、大小來禁絕。

林楚茵也說，遇見犬隻應遵守「先讓狗狗聞聞味道」、「避免直視狗狗眼睛」、「不貿然碰觸狗狗」、「避免過大動作」等四項原則，才不會讓犬隻受到驚嚇而攻擊人類。

對此，農委會副主委黃金城表示，農委會目前只是預告修正期，將在60天內搜集各方意見，在預告結束後會請畜牧處重新評估，飼養寵物最重要的是飼主責任，寵物的攻擊性有時與飼養空間有關，飼主需要自行約束。

▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨召集寵物業者、飼主召開「美國惡霸犬：我很醜但我很溫和」記者會，立委高嘉瑜與狗互動。（圖／記者林敬旻攝）

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