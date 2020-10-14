瘦肉精美豬進口倒數78天　國民黨推計時器：執政縣市全力護食安

▲國民黨推美豬開放網路計時器。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮、社會恐慌。國民黨14日表示，距離明年1月1日開放瘦肉精美豬進口剩78天，為了提醒國人留意生活日常可能會吃到瘦肉精美豬的風險，國民黨特別推出「瘦肉精美豬進口」倒數計時器，藉此凸顯民進黨政府不顧國人健康，並強調執政縣長首長會全力守護食安。

國民黨表示，前榮總分院醫師蘇偉碩曾指出，開放瘦肉精豬肉進口，它影響的不只是一代人，還會影響到下一代。長期低劑量食用瘦肉精豬肉對內分泌、身心健康造成的影響令人憂心，尤其是下一代、慢性病或女性等敏感族群風險最高。

不僅如此，彰化基督教醫院兒科醫師錢建文也指出，長期接觸萊克多巴胺可能造成體內的乙型受體素不敏感，但氣喘的急救藥物是乙型受體素，氣喘兒童若是長期接觸瘦肉精，可能造成急救藥物較無用之情況。

國民黨表示，為了確保學童及需照護的嬰幼兒不會食用到瘦肉精食品，將陸續提出護食安政策，第一，瘦肉精美豬源頭查廠；第二，制定違反校園瘦肉精零檢出罰則；第三，托育托嬰保母體系禁止瘦肉精食品等提案，賦予行政單位法律依據，能強制校園或嬰幼兒照護體系禁用瘦肉精。

國民黨強調，國民黨從中央的立法院到地方的執政縣長首長，全力捍衛校園學童及嬰幼兒遠離瘦肉精的危害，政府為了任何利益都不應該犧牲國家下一代的健康，但民進黨立委只為了奉承上意、迎合黨意，不顧人民與孩童的健康，這只是近視短利的「政客作為」，絕對無法讓台灣全民所接受與認同的。

▼國民黨文傳會主委王育敏舉行「校園食安，國民黨嚴格把關；民進黨消極放任！」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

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