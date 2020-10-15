國產豬來源「數位化」何時上路？　陳吉仲：12月起Google地圖看得到

▲林楚茵質詢陳吉仲。（圖／翻攝國會頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

針對開放瘦肉精美豬所帶來的食安疑慮，立法院衛環委員會15日進行聯席審查。對於民眾所關心的肉品產地標示部分，民進黨立委林楚茵要求是否能做到數位化，讓民眾選擇更佳透明，對此，農委會主委陳吉仲表示，11月開始將會開放商家上網申請國產豬標章，12月開始Google Map也能查到，業者是否具有國產豬認證。

對於肉品溯源數位化的進度為何？陳吉仲表示，目前可透過QR Code掃描追溯豬肉產地來源，而國外進口的肉品，則會標示來源國，散裝肉品也會要求標示來源國。

陳吉仲也提到，11月開始將開放所有商家上網申請國產豬標章，而從12月開始，民眾可透過Google Map查看商家是否有國產豬認證標章，讓消費者在選則上可以更透明。

另外，政府推動「旅遊泡泡」的政策，目前僅與邦交國帛琉合作，而鄰國澳洲、日本、南韓、新加坡、越南也開始合作「旅遊泡泡」模式。

林楚茵詢問台灣是否也能與日韓等國一同參與旅遊泡泡？衛福部長陳時中表示，要審慎以對，暫不考慮，帛琉仍在在推動中。

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