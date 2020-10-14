陳吉仲報告美豬牛被趕下台　江啟臣要求：沒有公聽會、沒有審查

▲立法院經濟委員會今審查美豬進口案行政命令，各黨立委就吵成一團。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院經濟委員會、衛環委員會14日分別聯席審查有關進口瘦肉精美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，藍綠皆發出甲級動員備戰。一早朝野立委在經濟委員會就程序問題針鋒相對，國民黨立委江啟臣主張「先公聽再審查」，且因台澎金馬的民眾都會因為開放美豬而受影響，要求公聽會不能只在立法院召開，各地都要舉辦。

立法院14日進行經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政、教育及文化委員會第1次聯席會議，審查「行政院農委會修正101年9月7日農防字1011473960號公告。 」

會議一開始，國民黨立委要求先程序發言，要求召開公聽會，但主席賴瑞隆請農委會主委陳吉仲先上台報告，引起國民黨團總召林為洲不滿，直接衝上官員備詢台，阻止陳吉仲發言，還一度和民進黨籍立委莊瑞雄爆發推擠，現場亂成一團。

接續開始進行程序發言，國民黨主席江啟臣痛批，召委先請官員上台報告，但程序發言還未完成，嚴重違反議場程序正義。他也批評政府知法犯法、獨裁專制，違反法案程序正義，各機關草擬法案至少周知60天，除非情況急迫無法事先告知，或者內容跟貿易、智財無關者得免為公告，但農委會、衛福部公告通通沒有加明理由。

江啟臣表示，國民黨團主張「先公聽再審查」、「沒有公聽，就沒有審查」，且公聽會不能只在立院召開，因為台澎金馬的民眾都會因為開放美豬，食安、飲食、環境受影響，應該各地都要開，以前其他類似案子，過去民進黨怎麼要求執政者？如今沒有開過半場公聽會就要審查，相當離譜。

在朝野立委輪番程序發言後，會議休息時進行協商，各黨團最後決議先公聽再審查。農委會主委陳吉仲則表示，完全尊重今天朝野協商的「先辦公聽再審查」，農委會將會如期參加、全力配合。