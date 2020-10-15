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10分鐘「農藥殘留質譜快檢」　農委會抽驗北農芹菜不合格率大降15%

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▲▼ 農委會主委陳吉仲。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會農業藥物毒物試驗所研發「農藥殘留質譜快檢技術」，為當今國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，檢測時間僅約10至25分鐘，即可取得檢驗報告，並可同時檢驗我國過去3年曾監測到的198種農藥，為兼具環保、快速且精準的農藥殘留檢驗技術，且檢驗費僅800至1,200元，減少農民與業者檢驗成本。

農委會主委陳吉仲今（15日）記者會，針對「農藥殘留質譜快檢技術」指出，質譜快檢技術整合藥毒所研發FaPEx農藥快速萃取及質譜人工智慧演算技術，且已取得多國發明專利，第1件樣品約25分鐘取得檢驗報告，第2件樣品起，平均10分鐘內可完成1件檢驗報告，並可同時檢驗我國過去3年曾監測到的198種農藥，為兼具環保、快速且精準的農藥殘留檢驗技術，且檢驗費用由原先每件4,000至6,000元降至800至1,200元，減少農民與業者檢驗成本，提升自主管理意願。

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▲▼ 10分鐘「農藥殘留質譜快檢」　農委會抽驗北農芹菜不合格率大降15% 。（圖／記者崔至雲攝）

▲質譜快檢技術發表記者會今天在農委會舉行。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲表示，未來除了持續推動有機與產銷履歷等優質驗證農產品外，為強化生產追溯與非三章一Q產品的源頭管理，應用質譜快檢技術可即時產出高精準度檢驗報告的特性，於北農實際測試成功後，陸續輔導共17個公民營單位建立農藥殘留質譜快檢實驗室，包括9處區檢中心、4處大型果菜市場及4處民營、法人實驗室，應用於田間作物採收前及大型果菜批發市場拍賣前檢驗。

陳吉仲也提到，目前農委會已輔導北農、新北市果菜運銷股份有限公司、台中果菜運銷股份有限公司等建立質譜快檢實驗室，以109年7月北農針對進場拍賣芹菜全面抽驗為例，透過實名制溯源管理，搭配不合格農產品銷毀機制，以及農糧署、藥毒所與改良場辦理產地控管及輔導措施，將每日進場拍賣芹菜不合格率從20%大幅降至0～5%，未來將透過整合人工智慧及資訊科技，建立農民用藥資料庫，有效快速分析高風險用藥農民。
 

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