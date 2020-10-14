國民黨提重做美豬牛安全性評估　遭民進黨多數輾壓否決

▲立法院衛環委員會邀請陳時中列席報告美豬開放進口事宜，朝野立委登記發言者多達80多名。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

衛福部食藥署以新台幣9萬9990元委託成大專家李俊璋進行萊劑美豬風險評估，遭立委質疑刻意規避10萬元公開招標規定。國民黨立委林奕華14日在衛環委員會要求重做美豬牛安全性評估，不過在民進黨立委多數優勢護航下，此案遭到否決。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬將於明年元旦開放進口，立法院社會福利及衛生環境、經濟、外交及國防、財政、教育及文化5個委員會召開聯席會議，審查修正「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛及其產品之進口規定」案。

國民黨立委林奕華在臨時提案指出，台灣豬肉食用量是牛肉的7倍，內臟也吃的多，但因應萊劑美豬開放，目前僅有一份由衛福部委託成功大學學者李俊璋所執行的風險評估報告，且該份報告以9萬9990元金額得標，「怎麼會這麼剛好低於採購法門檻的10元？簡直就是在規避採購法。」

林奕華要求衛福部應重新公開招標，並委託5個以上不同學術或研究單位執行「依據國人飲食習慣之開放萊豬進口之風險評估報告」，且所有研究報告除須滿足科學證據外，也須經由符合學術倫理的審查委員會審議通過，確認無風險之後才可制定相關萊劑殘留標準，以維護民眾健康與食安。

不過，食藥署長吳秀梅表示，相關標案都合乎法令規定，也完成風險評估，風險評估都依照一定程序進行，「不該要我們一直做、一直做、一直做」，反對此提案。

衛環委員會召委蔣萬安表示，食藥署9月4日召開食安諮議會，會中專家對於風險評估報告提出許多質疑，今天提案委員的要求，也只是要求再做一份報告以符合公開招標，客觀持平原則，若研究結果仍一樣，大家也都能接受。

朝野立委為此在會場爭執不休，最後由蔣萬安宣布採點名表決，最後結果出席委員54人，共18人贊成、36人反對，此案未通過。

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