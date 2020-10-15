中央宣布桃竹苗地區10月14日起停灌　竹縣二期稻作3600多公頃受影響

▲109年為1964年以來首次無颱風侵臺，加上6-10月各水庫集水區降雨量低，水情吃緊，除公共系統自來水減壓措施外，桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作也宣布停止供灌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

依據中央氣象局降雨資料研判，10月、11月正常機率大，12月正常偏少，明(110)年1~3月亦可能偏少，考量自11月起至明年枯水期結束前仍有相當長的時間，需加強抗旱措施審慎因應，以避免後續枯水期間降雨不如預期將對民眾生活造成重大影響，經濟部與農委會、科技部及各相關縣市政府等單位10月14日召開會議討論決定，在兼顧糧食安全及社會穩定發展前提下，除公共系統自來水減壓措施外，同時將停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌。

因應今（109）年為1964年以來首次無颱風侵臺，且6-10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2~6成，水情吃緊。雖經行政院農業委員會農田水利署辦理加強巡查圳路、執行精確配水、實施分區輪灌、啟用備用水井等應變措施後，仍不敵嚴峻水情，農委會14日宣布，桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施，並承諾給予受影響農民最大的照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹縣灌溉系統隸屬農田水利署桃園、石門、新竹及苗栗管理處，預估本縣受此次停灌影響最大宗仍為水稻作物，二期作栽培面積約計3,686公頃，依據農委會昨14日新聞稿指出，針對目前仍在抽穗階段，停灌後將造成稻作無收成，故政府將發放補償金，以確保農民生計。稻作補償金計算，係以農家賺款的105%，加生產成本計算；至於其他作物，亦將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

農委會表示，有關此次停灌相關補償措施及金額因仍須經由經濟部報請行政院核定，將於近日內完成相關程序後公告。

農委會進一步說明，補償申請作業將於停灌公告次日起展開，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請，並攜帶1、身份證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、實耕者證明文件，4、農會或金融機構存摺影本，5、切結書等相關文件至該會農田水利署新竹管理處各工作站申辦。未來將由新竹管理處各工作站常態受理申請，該處亦將加派專人定期至各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。

秋冬必備CP值爆高「雅頓21天霜」原價2300元，特價588元

► 17歲少女流產與男友露宿街頭 警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人



►神鬼業務「印1本a4紙」 全球前大十半導廠…百億機密遭打包



►外國男友錯匯18億進戶頭 新竹女急奔銀行…查帳後傻眼

