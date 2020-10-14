吳世正問瘦肉精對人體危害　柯文哲「不討論醫學」：講了你也聽不懂

▲台北市長柯文哲赴台北市議會國民黨團報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲14日赴台北市議會國民黨團報告重大政策項目。台北市議員吳世正要求柯文哲回答關於吃萊克多巴胺對人體是否有損害，柯文哲表示，這要看濃度、量，「我不要跟你討論醫學的問題」、「講了你也聽不懂！」讓台北市議員秦慧珠要求道歉，柯文哲也隨即表達歉意。

吳世正表示，首先真的要譴責柯文哲，因為柯文哲剛才說兩岸這麼緊張，台灣這麼淡定很奇怪，但「我們才覺得美豬都要進來了，台北市長這麼淡定才奇怪！」兩岸打仗是中央的事沒錯，但美豬直接威脅市民的安全，還說要維護市民安全，到現在都不肯講，「你是市民選出來的，你要保護市民啊！」明明知道有問題、有毒，卻都不敢講，還在看中央的臉色，「中央的臉這麼好看嗎？」柯文哲是要選總統的人，還在等民進黨關愛的眼神嗎？





▲台北市議員吳世正。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲說，「我是醫學院教授，這要怎麼處理我非常清楚。」吳世正表示，「科學家！國內外實驗瘦肉精對人體有什麼傷害，請跟市民講！」柯文哲回應，瘦肉精的用藥在醫院用很多，是一個強心劑，所有化學物都可以當作藥，但量不對就會變毒物，這是一個科學題目，其實要回歸科學討論，不過民進黨不對的地方就是總統直接宣布，「我猜整個衛福部都沒有準備啦！」

柯文哲透露，自己之前才虧過前總統馬英九，當初拿到立法院討論，別人是直接殺下去，但這事情牽涉到外交，所以他不願意講太多。吳世正批評，「你是台北市長不要管外交啦！市民安全能用外交換嗎？」柯文哲說，他是專業人士，會看中央政府源頭怎麼管理。

吳世正認為，民進黨不會給他關愛的眼神。柯文哲則說，「人家不會給我關愛眼神，這我很清楚啦！」

吳世正接著詢問，柯文哲是科學家，所以請問台灣的人體實驗、國外的人體實驗，瘦肉精對於精神、心臟、腎臟有沒有傷害？柯文哲有沒有看過小豬在那邊發抖？柯文哲則回應，「我不要跟你討論醫學的問題啦！」瘦肉精要看濃度與量，這叫乙型刺激劑，平常可以當藥物用。

這時吳世正批評，嬰幼兒都吃得到瘦肉精，這樣對嗎？看量？嬰幼兒器官都還在發育，這時候給瘦肉精這樣對嗎？別拐彎抹角，直接說。

柯文哲則回應，「我跟你講，我不想跟你討論醫學的問題，我明白講，我講了你也聽不懂，算了算了！」吳世正仍不斷批評，「你講嘛！你講嘛！你根本就不是科學家，你是政客！」

隨後輪到秦慧珠發言，秦慧珠認為柯文哲應把「我講了你也聽不懂」這句話收回。柯文哲不滿地說，「我跟你講啦！他才是政治語言！」不過秦慧珠堅持，來議會備詢時、到本黨來報告還這樣回答議員是不對的。柯文哲才緊急說，「好啦好啦！抱歉抱歉！」

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