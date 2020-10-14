「美豬開放絕對是未來趨勢」　前農委會主委陳保基：但應從長計議

▲國民黨團召開「開放萊豬 時中、吉仲誰說了算？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院本週開始審查有關進口瘦肉精美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，國民黨團14日上午召開記者會，質疑農委會、衛福部政策抵觸，農委會禁止台灣豬農使用屬於「禁藥」萊克多巴胺，衛福部卻訂定「安全容許量」標準，形成「台灣豬不吃，台灣人要吃」的荒謬現象。與會的農委會前主委陳保基呼籲，進口美豬應該從長計議，「開放絕對是未來的趨勢，但是國人的健康跟產業發展，一樣要考慮。」

國民黨團總召林為洲質疑，台灣豬都不能吃的東西，卻要給台灣人吃，對於如何避開食安風險，蔡政府僅告訴國人選擇台灣豬就好，卻無法回應豬肉加工品究竟應如何清楚標示、檢驗與稽查，國人如何能清楚分辨進口萊劑豬與台灣豬？

▲ 前農委會主委陳保基。（圖／記者屠惠剛攝）

與會的農委會前主委陳保基指出，台灣進口豬肉最主要來源國是加拿大，但在進口內臟的部分主要來自美國，其中第一名是橫隔膜，就是大家熟知的肝連，第二名是大腸麵線中常見的大腸頭。將來瘦肉精美豬進口後，這些食品都存在風險，尤其對孕婦、小孩以及有特殊疾病者風險較高。

陳保基表示，過去他在擔任農委會主委時，馬政府要開放30月齡以下含瘦肉精美牛進口，曾召開過2次專家會議，這次一次都沒開，同樣是面對美國，壓力也不會比現在低，但當時農委會很積極向牛農溝通、向消費者溝通，而國人在牛肉的消費量少，牛產業也不大，但也花了3年的時間。

陳保基質疑，蔡政府訂定安全容許的方式更是漏洞百出，2006年農委會公告將萊克多巴胺列為「禁藥」，因此當時沒有安全容許的問題，馬政府時期開放瘦肉精美牛進口，將牛隻使用乙型受體素從禁藥排除，才可以訂定安全容許，也就是所謂的「牛豬分離」。

陳保基認為，進口美豬應該從長計議，「開放絕對是未來的趨勢，但是國人的健康跟產業發展，一樣要考慮」，至於蔡政府稱「時空背景改變」，陳保基則強調，美國使用萊克多巴胺比以前減少很多，2012年時大概有六、七成用萊劑，現在反而是七、八成都不使用，呼籲蔡政府應說明清楚為何要在此時開放進口。