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獨／質疑京華城左手賣右手！中石化告名嘴議員主持人遭狠打臉

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▲▼台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲談話性節目討論威京集團買下又標售京華城的過程，被中石化控告涉嫌妨害名譽。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

已歇業近1年的京華城不斷躍上新聞，去年有談話性節目討論，威京集團當年取得土地後變更地目過程，以及後來透過中石化增資子公司標下372億元土地的「左手賣右手」爭議，中石化控告主持人陳斐娟、財經名嘴賴憲政、蔡明彰、蔡玉真、當時北市議員高嘉瑜等人涉嫌妨害名譽，但台北地檢署14日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

2001年開幕的京華城百貨位於台北市八德路上，因營運不佳，2019年11月熄燈，2020年6月拆除作業發生工人遭活埋喪生意外，10月剛復工，又因在地下室發現已經風化的乾屍，屢屢成為新聞焦點，其實早在京華城宣告以372億元標售易主的時候，京華城就已經成為各界討論話題。

2019年9月間，東森財經新聞節目《這！不是新聞》中，主持人與來賓討論，「威京小沈」沈慶京在1987年以13億元，標下的唐榮鐵工廠土地，然後經過市府審查，通過都市計畫變更案，地目從工直接變成商，並獲得龐大容積獎勵，2019年因營運不佳標售後，3度流標，第4次由威京集團旗下的中石化子公司鼎越開發以372億元標得，中石化還為此增資4億元，讓頂越拿去當押標金。

節目主持人和來賓、名嘴分別針對市府同意地目變更的過程，以及威京集團為何要標回京華城土地提出質疑，中石化認為相關討論可能造成商譽受損，因此提告，但檢察官調查，節目中所提到的容積率爭議、中石化增資等事件，都有新聞、市府或董事會紀錄可查，並非口說無憑，其中涉及的財團經營、國家土地計畫等議題都與公眾利益有關，節目中討論內容可受公評，因此處分全部被告不起訴。

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