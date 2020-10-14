美豬牛「不標示貨號」　民眾黨轟王美花藐視國會：今天還不來說明

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板明年1月1日起開放含萊克多巴胺美豬進口，在野黨提議針對含有萊劑的豬肉應規定新增「貨號」，經濟部長王美花卻回應「就行政管理上應不可行」。對此，民眾黨14日怒轟，經濟部長王美花明知這是立法院的共同決議，卻立刻聲稱新增貨號「不可行」，是藐視國會提案，不尊重國會。

財政委員會於12日通過朝野黨團委員的臨時提案：「要求財政部關務署於兩周內應邀集國貿局、食藥署討論CCC code（貨號）」。

對此，民眾黨立委高虹安14日上午在經濟委員會進行程序發言時指出，新增豬肉「CCC code」以區隔萊豬和非萊豬的進口申報，可以增加對國人健康的保障，沒想到王美花竟然在昨天片面宣布不可行，今天還不到經濟委員會說明，她痛批王美花的發言藐視立法院財政委員會通過決議，強烈要求王美花本人應該要出席委員會詢答。

高虹安強調，進口的貨號成千上萬，若針對萊豬進口沒有新增貨號，如何保障國人的健康呢？希望經濟部必須說明清楚。

民眾黨立委賴香伶也表示，王美花昨天對媒體打臉執政黨委員，也打臉所有國會議員，王說新增萊豬貨號不可行，所有同仁都認同這樣的部長嗎？傲慢官員、傲慢部長，民眾黨10月6日才收到國貿局回函，說新增貨號可行，怎麼會不可行？請王美花盡速趕到聯席會說明。

民眾黨也發出聲明表示，王美花聲稱「假設今天經科學依據、評估，確認安全無虞，就沒道理再多一個編號」，但既然有訂定萊克多巴胺的容許量標準，就代表科學上不是完全安全的，否則為何禁止國內養豬戶使用萊劑？王美花必須負起責任，明確說明萊豬是否有進口管理的立場。

民眾黨團認為，目前政府的科學依據和評估不夠充足，讓國人仍相當疑慮，新增貨號可從源頭追查，增強食安把關，才能讓國人更加安心選用，若沒有另外的貨號，萊豬就無法在海關嚴格把關，使用的廠商就難以標示，消費者更無法辨別及選擇。因此，民眾黨團嚴正要求，王美花應立刻到場對昨日的發言做說明及備詢。

▼10/14立法院經濟委員會，農委會主委陳吉仲列席備詢。會議召開前，各黨立委就吵成一團，林為洲及莊瑞雄一度爆發肢體衝突。（圖／記者湯興漢攝）

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