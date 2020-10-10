「我們團結了」　蔡英文：感謝國人上下一心抗疫

記者陳家祥／台北報導

國慶大典10日登場。總統蔡英文致詞時提到，台灣成功抗疫且備受全球肯定，要歸功於全體台灣人民的團結、合作，透過因應疫情的挑戰；此外，也證明了國家在逆境中的生存能力，建立了國民的自信。」蔡英文強調，更重要的是，我們團結了。

總統蔡英文致詞時提到，今年國慶因為疫情，慶典的規模縮小了，但所有的國人同胞，無論身在何處，都發自內心，慶賀中華民國台灣，度過了重重挑戰的一年。

蔡英文說，2020這一年，在新型冠狀病毒威脅下，無論對台灣或全世界，都是驚濤駭浪的一年。但是，也因為這場全球性的危機，才讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的特質和能耐。

蔡英文表示，我們沒有封城，沒有關閉學校，也是世界上少數還能夠在管制措施下，開打職棒、舉辦大型藝文活動的國家。我們更展現了傲人的國力，將防疫物資送到世界各地。

「從今年三月以來，有超過三千三百篇國際媒體報導，都在談論台灣的防疫表現。」蔡英文說，台灣在國際上的面貌，越來越清晰，比過去任何時期都更加亮眼。

「這樣的成就，要歸功於全體台灣人民的團結、合作。」蔡英文特別感謝最辛苦的醫護和檢疫人員，也感謝製造業攜手投入防疫物資生產，科技業開發APP，藥師朋友、超商員工協助發放口罩，還有所有的民眾，井然有序的配合，各項防疫措施。

「我們也看到，海外歸來的國人，依規定居家隔離、檢疫。」蔡英文說，旅館業者提供防疫旅館，租賃車業者提供防疫車隊，餐廳娛樂場所落實實名制規定。因為全國上下一心，我們守住了疫情的防線，讓台灣成為了世界的模範生。

蔡英文提到，當日本的森喜朗前首相、捷克的韋德齊參議長、美國的阿札爾部長和柯拉克國務次卿，相繼來訪，表達他們對台灣的敬意時，「相信許許多多的國人，都感到無比的振奮」。

「透過因應疫情的挑戰，我們證明了國家在逆境中的生存能力，建立了國民的自信。」蔡英文強調，更重要的是，我們團結了，因為我們深刻體會到守護家園的重要。所以這一年，的確是辛苦而險峻的一年，但也是豐收的一年。

「今天的大會中，邀請到各行各業的防疫英雄，來為大家領唱國歌。」蔡英文說，當中有許多我們熟悉的故事，像是賴碧蓮護理師，臉上光榮的口罩壓痕，或是張莞爾護理師，瞞著家人出任務，陪伴血友病少年返台的感人事蹟。

蔡英文表示，還有更多無名英雄，不曾被報導，因為這一場戰役，有太多人的投入，有說不完的故事。我要請現場的好朋友，用最熱烈的掌聲，再一次給防疫英雄滿滿的感謝，謝謝他們為台灣的付出。

▼109年國慶大會，蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

