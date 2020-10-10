雪隧北向回堵1公里！國5湧車潮「時速40km↓」　恐塞到深夜11點

▲國5北上車多壅塞。（圖／翻攝高公局即時路況）

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第二天，下午國5北上車流較多，目前頭城─坪林路段時速不到40公里，主線雪隧回堵1公里，頭城(台9)匝道入口排隊0.5公里，預計車多壅塞情形將持續到深夜11點。明日上午9點國5也會湧向北返車潮，預計至晚上7點紓解。另外，今晚台南漁光島將施放國慶煙火，屆時台南、仁德系統路段將會有壅塞狀況。

高公局表示，截至下午3點，國道交通量約54.1百萬車公里，國5南向車輛通過16678輛次，較去年同期成長7％，目前從宜蘭搭乘國道客運至台北，只要51分，民眾可多利用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，國5目前北向、南向車流均多，其中北向頭城─坪林路段時速不到40公里，截至下午3點30分，國5北上回堵長度，主線雪隧1公里，頭城(台9)匝道入口排隊0.5公里。

▲國5北上車速不到40公里。（圖／翻攝高公局即時路況）

北部路段北向五堵、東湖壅塞；中部路段鄰近都會區部份車多，北向大雅壅塞，南向台中系統則因事故發生造成回堵；南部路段大致順暢，不過今晚因台南漁光島有國慶煙火施放，因此台南、仁德系統路段傍晚將會有壅塞狀況。

高公局表示，明日壅塞路段於時間包括國1新竹－湖口與國3關西－大西下午3點開始塞到傍晚；國5上午9點塞到晚上7點；國3大山、草屯、竹山下午3點起車多，傍晚逐漸紓解；國1西螺－埔鹽上午11點塞到晚上7點；國1大灣－台南系統中午有車潮；國10西向仁武下午車多，預計晚上8點紓解。

▲國慶連假疏運措施。（圖／高公局提供）