雙十國慶雙倍愛你十分幸福　新北569對新人登記結婚

▲中和戶所結婚登記新人，在郵局上班的胡先生及高小姐。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10日是雙十國慶日，有著「雙喜」及「十全十美」的寓意，又逢雙春兼閏月吉祥年及農民曆宜嫁娶的好日子，因此引爆新人結婚登記熱潮；新北市各戶所別出心裁打造結婚留影專區，並贈送限定甜蜜婚禮小物，吸引569對新人在雙十國慶浪漫成婚，創近6年來新高。

民政局長柯慶忠表示，近年新人喜愛選在特殊或別具真愛密碼寓意的日子登記結婚，浪漫又好記，尤其今年新冠肺炎疫情趨緩後，新北市特殊日的結婚對數更屢創新高，例如5月20日諧音「我愛你」高達1,092對、8月25日七夕情人節73對，皆打破近5年紀錄；今10月10日寓意「十全十美」569對，更勇奪近6年之冠，顯見2020「Double加倍愛你」年，新人不畏疫情圓滿成家。

▲樹林戶所結婚登記新人侯先生及魏小姐。

此外，各戶所推出不同主題結婚拍照專區及限定好禮，如中和戶所打造「雙十討囍」婚攝區，並贈送「囍來了」茶葉小禮，祝福新人感情清香回甘；瑞芳戶所的馬卡龍造型「國旗零錢包」、淡水戶所特製的「國旗愛心巧克力」，都讓受贈新人甜蜜在心；樹林戶所送出「心有鎖屬手鐲及項鍊」信物，讓新人「一生一世心有鎖（所）屬」。

另外，泰山戶所更取材今年新北市聯合婚禮主題，結合好事咖啡專區設置Bling Bling英雄主題佈景供拍照，並贈送英雄系列馬克杯，與新人在光輝十月共度幸福時光。

在中和戶所結婚登記的新人胡先生說，與老婆高小姐皆是郵局的員工，因舉辦未婚聯誼活動一見鍾情，事後假借公事經常致電給她，逐漸擄獲佳人芳心，2人特地選在「愛你愛妳、十全十美」日子結婚，互證彼此心意。

住樹林區的侯先生笑說，透過朋友介紹認識老婆魏小姐，兩人彼此一見鐘情、感情相當融洽，雖然在今年10月4日交往紀念日舉辦婚宴，特地等到10月10日才登記結婚。

住在新店區的郭先生與章小姐，今年交往第10年，特別選在章小姐的生日登記結婚，以後更是結婚紀念日，特別有意義。家住瑞芳區的新人蘇小姐與葉先生，目前已有愛的結晶，希望藉由婚慶及寶寶雙喜加持得到雙倍幸福！

戶政科長顏耀明表示，依據新北市2014年至2019年雙十國慶結婚統計資料，除了2019年因農民曆忌嫁娶，僅85對新人登記結婚，其餘雙十國慶每年都超過百對新人結婚，登記數累計共1259對，居特殊日結婚登記對數的第3名，僅次於520及西洋情人節；今年雙十國慶適逢黃道吉日，共計569對新人登記結婚，與去年85對相比，成長近7倍。

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