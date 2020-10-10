國慶煙火效應外溢　台南山上水道博物館人潮強強滾！

▲國慶煙火效應外溢，加上館慶活動吸客，台南山上水道博物館10日開園後，人潮持續湧入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶煙火效應外溢，加上館慶活動吸客，台南山上水道博物館10日開園後，人潮持續湧入，兩側停車場開園不久就已經客滿，截至中午前，已經有超過2千人入園。

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館方指出，由售票情況看來，外縣市購票民眾超過5成，有異於以往假日絕大多數是本地遊客購票，而且中午前就陸續有民眾離園，應該是準備前往市區卡位觀看煙火。

受人潮湧入加持，館方預估，第70萬名幸運兒預計將在11日產生，至於是上午或下午，則還要以今日人數估算後才能比較精準預估。館方指出，以往假日遊客入園出在上午開園後，以及下午2、3時，出現兩波高峰，但今日特別的是，一早開始，票口人潮就沒有停過，甚至連中午都還有人排隊，售票人員只能輪流用餐售票，直呼真是誇張。

除了國慶煙火加持外，由水道博物館、南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區及樹谷生活科學館組成的山區博物館大聯盟，也規畫驚奇博物館闖關遊戲，吸引大批親子參加，參加親子透過拼圖，認識水道建築，也考驗大家對水管運水的常識，還有包括天文、考古、生物演進，以及科學常識，寓教於樂，也大受歡迎。

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