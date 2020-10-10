籲馬英九別刷存在感　民進黨：蔡英文任內做了他8年達不到的成績

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日批評總統蔡英文4年任內讓中華民國在每年國慶淪為配角，且國民黨執政可以維持兩岸穩定，但蔡英文就做不到。對此，民進黨發言人顏若芳回嗆，蔡英文上任後做了馬英九執政8年達不到的成績，若馬英九能不要在國慶日出來刷存在感，民眾或許不會再想起他面對中國的卑躬屈膝。

馬英九上午在國民黨中央升旗典禮致詞時表示，民進黨有真心誠意要慶祝國慶嗎？蔡政府4年來每年國慶，中華民國都淪為配角，國慶主視覺設計只剩台灣跟2020，國號、紀元都不見了。國民黨執政可以維持兩岸穩定，為什麼蔡英文執政就做不到呢？因為兩岸沒有互信。

對此，顏若芳下午回嗆，當各國向我國慶賀並肯定台灣今年防疫成果時，民進黨要反問馬英九，在他過去執政時期，採行經濟傾中、國防虛化，及外交休兵等政策，導致台灣經濟鎖中，發展疲弱，然而中國依舊以飛彈對準台灣、在國際社會上打壓台灣、矮化台灣主權，以致馬英九民調低落，也讓當時知名國際期刊《經濟學人》給予「bumbler」這樣的國際認證，「馬前總統你是忘了嗎？還是不願面對呢？」



顏若芳指出，蔡英文上任以來，不斷努力把台灣從馬英九執政八年中的落後，重新拉了起來。不論是強化國防戰力、推動五加二產業創新計畫，到現在的六大核心戰略產業，促使台灣產業轉型，或者是台灣股市持續萬點以上，還是現在全球各國陷入疫情的困境中，台灣的防疫成績受到國際社會肯定，經濟的表現也是亞洲少數有正成長的國家，且獲得台灣高度民意支持。這些都是馬英九過去所達成不到的成績表現。

顏若芳再批，如果馬英九能不要在國慶日出來刷存在感，民眾或許不會再想起他在中國國家主席習近平面前把中華民國變不見，以及在馬習會後，美國《時代》雜誌（Times）給他「cipher（無用之人）」、「loser（魯蛇）」的對中國卑躬屈膝評價，甚至在馬習會面對習近平時，所謂的「九二共識、一中各表」，只敢講「一個中國」原則。只剩一中沒有各表，這就是馬英九所謂的，執政時期與中國交好、兩岸穩定的事實表現？

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