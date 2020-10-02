連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

記者蘇晏男／台北報導

針對美國總統川普確診新冠肺炎，國民黨智庫副董事長連勝文2日表示，川普告訴全世界，人類最大的共同敵人不是彼此，而是新冠病毒，呼籲中國大陸當局，千萬別受一些不理智言論影響，在這個時間點上對台灣採取軍事行動。

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

連勝文在臉書表示，川普確診，對世上所有人而言，特別是他支持者中的白人至上主義及種族歧視者，只是更加證明，在面對可怕的病毒時，不論膚色、種族，每個人都是脆弱的，也因此每一人種的生命都是珍貴的，不該因後天的差異而被歧視。

連勝文指出，無法想像現在白宮是如何混亂？是否還有其他高層官員染疫？但可預見的是，從川普染疫起，再加上他已宣布拒絕和平移轉政權，因此不知道何時，美國新總統才能就任，全球政經局勢勢必因美國內部的混亂，且自顧不暇，而呈現極度不穩定的狀態。

因此，連勝文呼籲大陸當局，千萬不要受一些不理智的言論影響，在這個時間點對台灣採取軍事行動，「川普染疫已告訴了全世界，人類最大的共同敵人，並不是彼此，而是看不見的新冠病毒」。他強調，不論是兩岸，或是陸美之間，現在應該是要攜手合作、互相幫助的時刻，所有關心兩岸未來的人，都希望在這個困難的時點上，能看到兩岸之間發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，這才是老祖宗所說的「王道」的顯現！

另外，針對新冠肺炎疫苗，連勝文表示，日前美國新冠疫苗領先者藥廠莫德納（Moderna）已宣布，疫苗最快明年春天才可能問世，而台灣疫苗問世最快也恐到明年第二季以後。台灣當局過去一直把精力花在宣傳自己防疫的神話，結果現在一堆人在台灣沒事，出國就被確診，而什麼時候台灣才會取得國際或本土的疫苗，官員中沒有任何人知道。

連勝文認為，在沒有解藥的情況下，明年台灣一定只能靠土法煉鋼的「鎖國」來防疫，也可以遇見這將對台灣經濟產生更大的衝擊！只希望上帝能保佑這世界上所有善良的人，大家共同努力，度過未來這充滿困難及高度不確定的一年。

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