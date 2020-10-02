川普確診！李正皓推演「不幸走了」：共和黨恐要求重啟大選

記者蘇晏男／台北報導

美國總統大選倒數32天，然而總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）卻在台灣時間2日中午確診新冠肺炎，並宣布延緩競選活動，引發各界譁然。對此，名嘴李正皓指出4項川普確診可能的推演，而不論哪一個狀況，民主黨總統候選人拜登陣營都十分被動。

▲美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞。（圖／路透）

李正皓表示，第一，與川普同場辯論的拜登也被傳染。川普、拜登兩個老人家比誰命硬；第二以英國首相強森（Boris Johnson）染疫為藍本，中間傳出川普一度傳出病重後抗疫成功復出，塑造強人形象。屆時離美國大選10至15天，川普順勢祭出抗中最後大戲，或許奪島、或許斷交。

第三，川普遲未康復，選舉活動暫停，川普律師團以此為由申請延後大選時程；第四，川普真的不幸撐不過病情，會由副總統代理總統，共和黨要求重提候選人、重啟總統選舉。

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