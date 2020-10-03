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騎士探訪「台版小棉堡」…深山迷途200kg重機倒地！暖警飛奔幫脫困

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▲▼男赴台中探訪「台版小棉堡」秘境，山區迷途、重機倒地，打電話報警求援。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲山區路幅狹小且坡度陡峭，卓男迴轉時重機不慎倒地，自己一人無力扶起。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

桃園一名卓姓男子（34歲）利用假日騎乘重機前往台中，想一探位於烏石坑的爆紅秘境「台版小棉堡」，但途中導航衛星訊號飄移，卓男誤闖入狹小的山路中，又因迴轉困難導致重達200公斤的重機倒地，卓男一人無力扶起，待在原地等待許久後都未見有人經過，最後只好撥打電話向警方求助。

台中市和平警分局雙崎派出所1日下午4時許接獲通報，一名卓姓男子稱自己受困山區產業道路，且重達200公斤的大型重機倒地，自己一人無法扶起，只好向警方求助。

卓男表示，自己利用中秋連假期間獨自從桃園騎著重機南下，想一訪日前爆紅的秘境「台版小棉堡」，因此透過導航定位往烏石坑方向前行，不料途中衛星訊號飄移進產業道路，沿途山路越騎越窄，待他發現有異時已因山路太過陡峭而導致迴轉困難，重機也因此倒地、無力扶起。原本卓男待在原地，想請求熱心民眾幫忙扶起重機，但該地位置實在太過偏僻，等待一段時間後都無人經過，最終只好撥打電話向警方求助。

▲▼男赴台中探訪「台版小棉堡」秘境，山區迷途、重機倒地，打電話報警求援。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男赴台中探訪「台版小棉堡」秘境，山區迷途、重機倒地，打電話報警求援。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方經多次電話聯繫，終於確認卓男所在位置，並趕赴現場協助扶起重機。（圖／記者李忠憲翻攝）

由於山區產業道路錯綜複雜，且卓男又無法詳述受困地點，員警前往現場救援途中，只能每經過一處牌樓、橋梁、巷口即撥打電話向卓男詢問地標，經過多次聯繫後終於確認位置，並前往現場扶起重機，助卓男脫困。

雙崎派出所所長許棋舜呼籲，山區道路狹小且路況不良，甚至其中不少道路已經不堪使用，衛星導航可能受到雲層等天氣影響，進而導引錯誤，民眾若不熟悉路徑，應盡量避免進入山區小路，以免發生危險。

▼卓男最終順利脫困，頻向警方致謝。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男赴台中探訪「台版小棉堡」秘境，山區迷途、重機倒地，打電話報警求援。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男赴台中探訪「台版小棉堡」秘境，山區迷途、重機倒地，打電話報警求援。（圖／記者李忠憲翻攝）

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