共和黨2參議員確診！曾與新任大法官密切接觸　白宮3記者也中鏢

▲美國白宮。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

繼美國總統川普確診後，共和黨猶他州參議員麥克李、北卡羅萊納州參議員提力斯也確診。他們兩個日前曾出席新任大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名活動，當時川普也在現場；據了解，活動現場大部份的人都沒有戴口罩，且都沒有保持社交距離。

根據CNN報導，美國參議院司法委員會兩名共和黨籍議員麥克李（Mike Lee）與提力斯（Thom Tillis）於2日宣布確診。據了解，他們兩個9月27日曾出席新任大法官巴瑞特的提名活動，並和巴瑞特有近距離談話。

消息指出，活動現場大部份的人都沒有戴口罩，且都沒有保持社交距離。提力斯在聲明中指出，他是2日晚間檢測出陽性，但尚無症狀出現，目前會在家中隔離10天；提力斯也強調，過去幾個月來他都有進行新冠肺炎的例行性檢驗。

麥克李則是在1日上午出現「過敏」症狀，出於謹慎進行檢驗，結果在川普確診後他也宣布中鏢。白宮發言人迪爾（Judd Deere）證實，巴瑞特篩檢的結果是陰性。

除此之外，《國會山報》指出，白宮記者協會2日的聲明指出，目前有3名白宮記者確診，這3人上星期都曾出席白宮的採訪活動，現在正在釐清感染來源；另外還有數名記者在進行隔離並等待檢驗結果。

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