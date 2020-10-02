美選倒數31天川普染疫　蔡壁如：盼美國能順利完成總統大選

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國大選前夕，總統川普與他的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診新冠肺炎，震驚國際。對此，民眾黨立委蔡壁如2日透過臉書獻上祝福，希望川普夫妻能早日康復，美國也能同心度過這次的挑戰，完成總統大選。

川普夫婦確診新冠肺炎，即起展開隔離程序。根據推特最新消息，現年74歲的川普2日行程緊急修正，取消所有活動，接下來的佛州競選活動也取消，僅主持一場電話會議，主題談話如何為身體脆弱的老年人提供新冠肺炎相關支持。

蔡壁如得知消息後相當震驚，也要藉機會提醒國人雖然台灣防疫情況良好，但仍然不可掉以輕心，一定要繼續力行隨時戴口罩、勤洗手的兩大防疫法則，關注自己與他人的健康。

此外，蔡壁如也提到，在美國總統選前31天發生這樣的情況，對美國的憲政體制與政治運作都是挑戰，還是可以看到美國的行政、立法、司法三權分立的民主政治體制，對國家發生緊急狀況時仍有充分的事態處理機制，期待也祝福美國全國上下可以一起同心度過這次挑戰，順利進行並完成總統大選。

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