國民黨祝福川普伉儷早日康復：盼上帝保佑所有受疫情影響的人民

▲川普與梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

美國大選倒數32天，美國總統川普卻在台灣時間2日中午宣布與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都確診新冠肺炎，國際譁然，美股期貨應聲大跌。對此，國民黨在推特發文祝福兩人早日康復並喊話，表示願意與川普一同努力減緩新冠肺炎繼續在全球擴散，並盼上帝保佑所有受疫情影響的人民。

▲國民黨發推文祝福川普伉儷早日康復。（圖／翻攝自Twitter／中國國民黨KMT）

另外，總統府張惇涵透露，總統蔡英文收到該項訊息後，同時透過外交部管道向美國政府了解並致意，期盼川普伉儷能在醫療團隊的專業照顧下早日康復。

張惇涵也強調，總統相關的防疫措施，皆依照中央流行疫情指揮中心指引，包括：勤洗手、戴口罩、量體溫、保持適當社交距離、辦公區域及車輛必要消毒作業等相關作為，皆落實執行；而總統的健康狀況，也由專業醫療團隊掌握，請各界放心。

根據川普的醫師康利（Sean Conley）交給媒體的備忘錄中提到，今晚得知川普夫婦確診訊息，目前兩人身體狀況良好，將留在白宮度過康復期；康利還說，他和白宮醫療團隊將保持警覺，川普在恢復期間將繼續履行總統職責，不會受到影響，他將隨時對外說明最新狀況。

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