陸「十一」電影院人潮湧入　兩日票房近60億創紀錄　





▲10月1日，大陸觀眾在位於深圳南山的海岸影城排隊檢票入場觀影。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸「十一」長假期間，隨《姜子牙》、《我和我的家鄉》等片上映，民眾認為疫情風險淡化，大量湧入電影院觀影。據貓眼專業版數據顯示，10月1日、2日兩天大陸全國單日票房分別達7.45億、6.62億元（人民幣，下同），加總約合新台幣59.69億元，創下今年度最高票房紀錄。

《新快報》報導，由於十一長假是大陸今年自疫情後復工以來，首個時間長、新片上映數量較多的小長假，以致假期第一天，電影市場就迎來2020年首次高潮。專業人士預估，十一期間整個「國慶檔」票房，可能超過50億元。

數據顯示，十一首日，大陸全國電影票房達7.45億元，創今年度最高單日票房，其中《姜子牙》就佔了3.62億元，此外和去年大陸愛國片《我和我的祖國》同性質，於今年上映的《我和我的家鄉》，首日票房也達2.75億元，其他排名靠前的大陸上映新片還有《奪冠》、《急先鋒》。

▲大陸長沙一影城在復工前進行開業演習，用玩偶擺放在座位之間設置觀影人間隔。（圖／取自中新網）

北京埃芳草地影城的郭先生表示，自己要看的電影是《奪冠》，因為過年期間就想看，但因為疫情徹檔，好不容易等到現在，終於有假期能看。

考量新冠肺炎本土疫情趨緩，大陸國家電影局於7月16日公告稱，低風險地區電影院可於7月20日起，有序恢復營業。據資訊平台貓眼專業版數據，回顧大陸電影院解封首日，當時全國單日票房347.6萬元人民幣，僅為去年日均票房的2%，吸引15.5萬人次觀影，為去年日均觀影人次的3.2%。

►時間對我們來說完全沒用！