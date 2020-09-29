中秋「最惡」美食曝！挑戰我們與餓的距離...交戰守則全都露

▲中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外，「建議將月餅與親友分享，以避免熱量攝取過多」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋慶團圓之際少不了「月餅、烤肉、剝柚子」，美食當前尤其對於慢性病患者如糖尿病、腎臟病患者將對身體造成額外負擔，中國醫藥大學北港附設醫院臨床營養科陳怡萍營養師建議應注意在享受中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外，「建議將月餅與親友分享，以避免熱量攝取過多」。

營養師陳怡萍表示，食用月餅前參考包裝上之營養標示，以低熱量為主，並挑選不含鹹蛋黃、肥肉的月餅，一般廣式月餅為668大卡、蘇式月餅為500大卡、蛋黃酥250大卡。而烤肉食材優先選擇低脂類的天然食材，如雞胸肉、里肌肉及海鮮類，以取代含油、鹽量高的加工製品。再增加蔬菜將筊白筍、杏鮑菇、甜椒與肉類、海鮮交互搭配做成烤肉串，以增加膳食纖維及並降低熱量攝取。

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▲烤肉食材優先選擇低脂類的天然食材，如雞胸肉、里肌肉及海鮮類，以取代含油、鹽量高的加工製品。（圖／記者蔡佩旻攝）

賞月聊天柚子可少不了，柚子以補充維生素C及膳食纖維攝取量，一天不超過四瓣柚子，不宜過量食用；另對於腎臟病患，若因病情更需要須限制鉀離子攝取。中國醫藥大學北港附設醫院腎臟科主任曾裕雄醫師建議，醫師的藥物處方不會考慮到這種非預期的熱量，所以吃喝後血糖必然升高，但是要知道血糖每高一秒鐘就對身體傷害一秒鐘。

藥劑部許靜宜主任呼籲，柚子和葡萄柚兩者都富含會抑制體內用來代謝特定藥物的肝臟酵素，一旦柚子與特定藥物如降壓、降血脂及鎮定安眠等藥併用，可能會延長藥物在體內停留的時間，或導致藥物血中濃度升高，增加藥物不良副作用的機率。建議在服用這些藥物時，還是避免同時食用這兩種水果會比較安全。

吳錫金院長也表示，如一次食用2個蛋黃酥的熱量約等同於一個便當，因此鼓勵民眾掌握「低油、低鹽、低糖、高纖」原則。尤其糖尿病友月餅一星期最多吃兩次，一次約半顆月餅若食用過量，則容易引起高血糖反應。應配合醫囑使用藥物，包括口服藥、胰島素針劑，病友依舊能在不過量的情況下，以歡慶健康、美味的中秋佳節。

▲中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外「建議將月餅與親友分享，以避免熱量攝取過多」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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