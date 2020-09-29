　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋「最惡」美食曝！挑戰我們與餓的距離...交戰守則全都露

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外「建議將月餅親友分享，以避免熱量攝取過多」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外，「建議將月餅與親友分享，以避免熱量攝取過多」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋慶團圓之際少不了「月餅、烤肉、剝柚子」，美食當前尤其對於慢性病患者如糖尿病、腎臟病患者將對身體造成額外負擔，中國醫藥大學北港附設醫院臨床營養科陳怡萍營養師建議應注意在享受中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外，「建議將月餅與親友分享，以避免熱量攝取過多」。

營養師陳怡萍表示，食用月餅前參考包裝上之營養標示，以低熱量為主，並挑選不含鹹蛋黃、肥肉的月餅，一般廣式月餅為668大卡、蘇式月餅為500大卡、蛋黃酥250大卡。而烤肉食材優先選擇低脂類的天然食材，如雞胸肉、里肌肉及海鮮類，以取代含油、鹽量高的加工製品。再增加蔬菜將筊白筍、杏鮑菇、甜椒與肉類、海鮮交互搭配做成烤肉串，以增加膳食纖維及並降低熱量攝取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外「建議將月餅親友分享，以避免熱量攝取過多」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲烤肉食材優先選擇低脂類的天然食材，如雞胸肉、里肌肉及海鮮類，以取代含油、鹽量高的加工製品。（圖／記者蔡佩旻攝）

賞月聊天柚子可少不了，柚子以補充維生素C及膳食纖維攝取量，一天不超過四瓣柚子，不宜過量食用；另對於腎臟病患，若因病情更需要須限制鉀離子攝取。中國醫藥大學北港附設醫院腎臟科主任曾裕雄醫師建議，醫師的藥物處方不會考慮到這種非預期的熱量，所以吃喝後血糖必然升高，但是要知道血糖每高一秒鐘就對身體傷害一秒鐘。

藥劑部許靜宜主任呼籲，柚子和葡萄柚兩者都富含會抑制體內用來代謝特定藥物的肝臟酵素，一旦柚子與特定藥物如降壓、降血脂及鎮定安眠等藥併用，可能會延長藥物在體內停留的時間，或導致藥物血中濃度升高，增加藥物不良副作用的機率。建議在服用這些藥物時，還是避免同時食用這兩種水果會比較安全。

吳錫金院長也表示，如一次食用2個蛋黃酥的熱量約等同於一個便當，因此鼓勵民眾掌握「低油、低鹽、低糖、高纖」原則。尤其糖尿病友月餅一星期最多吃兩次，一次約半顆月餅若食用過量，則容易引起高血糖反應。應配合醫囑使用藥物，包括口服藥、胰島素針劑，病友依舊能在不過量的情況下，以歡慶健康、美味的中秋佳節。

▲中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外「建議將月餅親友分享，以避免熱量攝取過多」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中秋節應景美食之時，同時兼具健康，慎選低熱量、低油月餅較健康之外「建議將月餅與親友分享，以避免熱量攝取過多」。（圖／記者蔡佩旻攝）

►手工甜點、莫凡彼冰淇淋太療癒


【其他新聞】

►詐團盯上大善人！興建道院急須1500萬週轉　雲林縣前鎮長險遭詐

►豬農恐慌性拋售！雲林交易量暴增員工淚崩　張麗善現場加油打氣

►2020雲林巾彩耕地藝術節　「黃金波浪」巨大打卡點曝光！

►影／1歲嬰熱痙攣抽搐！暖警幫開道送醫「換來1小過」　媽難過登門求情

ET快訊
美軍將襲擊南沙島礁？神秘中隊「死神」臂章曝光
快訊／逆子殺母砍頭判無罪　最高法院駁回「要求再鑑定」
金管會開鍘！命令街口投信解除胡亦嘉職務
峮峮一頭金髮堅強開工！鏡面反射1細節「小鬼陪身邊」
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲租屋「押金」竟拿不出！他每月領到錢就撒光　高消費嚇跑親友

多維TW／中美科技熱戰　「矽盾」能保台灣？

台灣豬標章徵選！「這隻豬」奪冠…他質疑：台人審美觀老舊？

科技無國界！蒙古國醫師無法來台　員榮啟動5G智慧眼鏡3方交流

嗑叉燒鴨便當「翻到紫色套套」　他食慾全滅！網看實照：長了一點

比啪啪啪多一聲啪！大叔揪妻激戰「女上男下」...該邊瘀青慘斷根

台灣首次將蠶寶寶吃的桑葉製成「香鬆」　膳食纖維較牛蒡高3.5倍

苗栗市首間「星巴克」爆人潮　併排違停亂象多！警加強取締　

一張圖看懂中秋天氣！連假4天「越來越晴朗」　下周北東再轉濕冷

中秋遊台南！即時路況快速查...沒這2個APP你就慘了

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

30歲租屋「押金」竟拿不出！他每月領到錢就撒光　高消費嚇跑親友

多維TW／中美科技熱戰　「矽盾」能保台灣？

台灣豬標章徵選！「這隻豬」奪冠…他質疑：台人審美觀老舊？

科技無國界！蒙古國醫師無法來台　員榮啟動5G智慧眼鏡3方交流

嗑叉燒鴨便當「翻到紫色套套」　他食慾全滅！網看實照：長了一點

比啪啪啪多一聲啪！大叔揪妻激戰「女上男下」...該邊瘀青慘斷根

台灣首次將蠶寶寶吃的桑葉製成「香鬆」　膳食纖維較牛蒡高3.5倍

苗栗市首間「星巴克」爆人潮　併排違停亂象多！警加強取締　

一張圖看懂中秋天氣！連假4天「越來越晴朗」　下周北東再轉濕冷

中秋遊台南！即時路況快速查...沒這2個APP你就慘了

中職／兄弟拚全年、獅爭下半季　兩隊大物新人先發

紐約時代廣場出現台灣廣告！蔡英文：感謝友邦替台發聲

罹癌人數10年成長47%！保險業首張「自體免疫細胞療法」可理賠100萬元

天天拍照給主人報平安！寵物雲全台34家門市　歡迎毛孩來度假住宿

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

宣告秋篠宮為第一順位繼承人！日本擬11月舉辦「立皇嗣之禮」

中職二軍／兄弟拚5連霸搶首勝　陳偉漢致勝轟助總按讚

陳以信質疑政府「孩子生了才要結婚」　蘇貞昌反批：現在是預產期

桃園弒母丟頭顱案二審無罪　最高法院火速撤銷發回更審

全台最大無印良品搶先逛！　連蔬果都賣、居家空間現場「客製化」

生活熱門新聞

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

UberEats付費會員被當盤子！雨天無外送員

「台北橋機車瀑布」又紅了！好萊塢男星曬照推廣

台中大夜市倒一波！新型小可愛夜市崛起　在地人才知

20→32°C！　2波冷空氣倒V變天

500萬豪車當炮房　富二代搞殘OL

機車考照魔王關曝！直線7秒排第二

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

快訊／凌晨「連續2震」！台東規模5.3極淺層地震

爆料全被刪！插畫家毛叢叢捲抄襲

秘密別跟她說！「嘴巴超大」星座Top3　第3名傻爆雷：不會怎樣吧

命理師：中秋求姻緣最靈驗

更多熱門

相關新聞

中秋月餅變身手搖飲懶人包！　

中秋月餅變身手搖飲懶人包！　

一年一度的中秋節就快到了，今年不免俗的一定要吃顆月餅應個景，不過老是吃傳統餅類吃膩了嗎？今年可是有不少手搖飲把月餅變身成飲料了，不管是綠豆椪還是鳳梨酥通通「用喝的」，趕緊抓緊機會來嚐鮮。

藥變質一摸就碎...專家提「3大保存觀念」：放冰箱超NG！

藥變質一摸就碎...專家提「3大保存觀念」：放冰箱超NG！

花東山海大串聯　新闢郵輪式巴士試營運免費搭

花東山海大串聯　新闢郵輪式巴士試營運免費搭

中秋國慶旅遊人潮大爆發　10大安心守則保平安

中秋國慶旅遊人潮大爆發　10大安心守則保平安

關鍵字：

中秋柚子月餅飲食健康藥物

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面