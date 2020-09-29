山海大串聯！新闢玉長豐濱郵輪式公車　中秋國慶試營運免費搭

▲即將於中秋國慶連假試營運的「台灣好行」玉長-豐濱線。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為串接花東縱谷和東部海岸大眾交通運輸觀光路線，新闢「台灣好行」玉長-豐濱線，訂於中秋及雙十連假期間試營運，提供遊客免費搭乘，每日一班次，上午10時50分自玉里火車站出發，須事先訂位，車上將配有專業導覽人員，提供遊客解說服務，讓遊客輕鬆串遊花東縱谷與東海岸。

▲玉長-豐濱線郵輪式公車沿途停靠知名景灣及時刻表。

花蓮、台東是台灣美麗的後花園，但因鐵路僅沿著花東縱谷的鄉鎮建置，對於想要遊玩東部海岸的遊客非常不便，因此東管處特別規劃台灣好行-玉長豐濱線，藉此串聯花東縱谷及東部海岸的景區，讓旅客可以輕鬆暢遊花東，搭火車體驗縱谷之美，轉乘玉長豐濱線聽見山與海的對話，感受東部海岸悠閒風情！

台灣好行-玉長豐濱線預計11月正式開行，東管處特別邀請民眾利用中秋節及雙十節連假，一起提前免費試乘玉長豐濱線，享受藍天、陽光與浪花之美。玉長豐濱線為郵輪式公車，每日一班車，10:50自玉里火車站出發，銜接花東縱谷與東部海岸觀光，帶遊客經安通溫泉、長濱、北回歸線、石梯漁港、石梯坪、金剛大道等知名景點，可沿途下車瀏覽周邊美景後，原車再帶旅客走到哪、玩到哪，輕鬆FUN玩花東熱門景點。因本路線為郵輪式公車，座位有限，請搭乘民眾務必上網預約，預約網址： http://www.hodiway.com/tdbusmain/tdmainsite/tagreen.html 。

11月正式開行之後，將推出2款套票：玉長豐濱線一日券299元及東部海岸玉長豐濱線二日券499元，另為配合首行優惠，凡名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」等任一字者，至11月30日前均可免費搭乘，此外手上有東部海岸線票根者的任何一款，搭乘玉長豐濱線亦可享半價優惠（原價299元，半價150元）。

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